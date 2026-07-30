Incident u zagrebačkoj policiji: Dvadesetdvogodišnjak pokušao usmrtiti državljanina Srbije u pritvorskoj prostoriji

U prostorijama Policijske uprave zagrebačke na Črnomercu dvadesetdvogodišnjak je pokušao usmrtiti državljanina Srbije (33), saopštila je zagrebačka policija.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Incident se dogodio juče u 5.55 časova u službenim prostorijama policije u Ulici Oranički odvojak.

Prema navodima policije, dvadesetdvogodišnjak je u prostoriji za zadržavanje pritvorenih lica upotrebom fizičke snage pokušao usmrtiti državljanina Srbije.

Policijski službenici odmah su reagovali i nakon njihovog ulaska u prostoriju napad je prestao.

Napadnuti muškarac zadobio je povrede, a ljekarska pomoć pružena mu je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Težina njegovih povreda za sada nije utvrđena, a istraga je u toku.