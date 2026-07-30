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Vanredno stanje kod nuklearne elektrane! Vatrena stihija na svega nekoliko kilometara od najvećeg reaktora u Britaniji

Vanredno stanje kod nuklearne elektrane! Vatrena stihija na svega nekoliko kilometara od najvećeg reaktora u Britaniji

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Najveća nuklearna elektrana u Velikoj Britaniji stavljena je u stanje pripravnosti zbog velikog šumskog požara koji bjesni na manje od pet kilometara od postrojenja.

Požar kod elektrane u Velikoj Britaniji Izvor: X/@Channel4News/Printscreen

Najveća nuklearna elektrana u Velikoj Britaniji stavljena je u stanje pripravnosti zbog velikog šumskog požara koji je udaljen manje od pet kilometara, piše britanski Telegraf.

Oko 120 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila bori se protiv požara na području Danvič Hit, u blizini Listona, nekoliko milja od nuklearne elektrane Sajzvel B koja obezbjeđuje oko tri odsto potreba Ujedinjenog Kraljevstva za električnom energijom.

Kompanija EDF, koja upravlja elektranom, saopštila je da "nastavlja da prati situaciju" i naglasila da nema razloga za zabrinutost u vezi sa bezbjednošću postrojenja, jer vetar trenutno ne duva u južnom pravcu.

Međutim, izvor iz nuklearne industrije upozorio je da bi, ukoliko se pravac vjetra promjeni i dim počne da se širi prema Sajzvelu B, elektrana mogla biti primorana da obustavi proizvodnju električne energije.

Takođe postoji rizik da dim zapuši filtere sistema za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (HVAC), koji uvlači vazduh spolja.

"To bi moglo biti ozbiljno. HVAC sistem je primarni bezbjednosni sistem i ako bi on bio ugrožen, mogli bi da budu prinuđeni da ugase elektranu", naveo je izvor blizak portalu Telegraph.

Razume se da elektrana ima plan za vanredne situacije koji obuhvata različite scenarije, uključujući i požar na samom području postrojenja.

Vatrogasna služba Safolka upozorila je da bi požar mogao da traje još dva dana i navela da situaciju tretira kao "aktivnu i promenljivu".

Stotine objekata je evakuisano dok se vatrogasci bore sa velikim požarom na području vrištine.

Stručnjaci upozoravaju da bi Britanija mogla da doživi "izuzetno teške" šumske požare tokom četvrtog toplotnog talasa ove godine, nakon perioda rekordno visokih temperatura.

Na pitanje da li vatrogasci znaju šta je izazvalo požar, Džon Lejsi je rekao da to još ne može da se sazna.

"Još je prerano. To je veoma dobro pitanje i nešto što nam je već palo na pamet", rekao je Lejsi.

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Tagovi

Velika Britanija elektrana

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