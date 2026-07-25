"Loše osmišljen i nefunkcionalan sistem granične kontrole": U ovoj zemlji raste pritisak za odlaganje EES-a

Britanski političari traže odlaganje primene EES sistema zbog ljetnje turističke sezone. Premijer Bernam treba da razgovara sa EU liderima.

Izvor: MONDO/Tamara Veličković/Shutterstock/Sidney van den Boogaard

Britanski političari pozvali su danas premijera Velike Britanije Endija Bernama da od lidera Evropske unije (EU) zatraži odlaganje primjene novog Sistema ulaska i izlaska (EES), dok u Velikoj Britaniji počinje najprometniji vikend ljetnje turističke sezone, tokom kojeg se očekuje da će oko 2,2 miliona Britanaca otputovati u inostranstvo, uglavnom u evropske zemlje.

Portparol Liberalnih demokrata za spoljne poslove Kalum Miler izjavio je na aerodromu Hitrou da britanski premijer treba da zatraži od država članica EU da obustave primjenu, kako je naveo, "loše osmišljenog i nefunkcionalnog sistema granične kontrole" najmanje do septembra, piše Guardian.

"Turisti i prevoznici ne bi smeli da ispaštaju zbog nefunkcionalnog sistema granične kontrole na koji ne mogu da utiču. Endi Bernam treba da razgovara sa svim evropskim liderima i ubijedi ih da zajednički suspenduju primjenu sistema EES najmanje do septembra", rekao je Miler.

On je ocijenio da je "katastrofalan sporazum o Bregzitu" doveo milione britanskih građana u opasnost da im ljetovanje bude narušeno zbog, kako je naveo, problema sa novim sistemom EU, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Britansko udruženje turističkih agencija ABTA saopštilo je da će Španija biti najtraženija destinacija ovog vikenda, dok je veliko interesovanje zabilježeno i za Grčku, Portugal, Italiju i Tursku.

Britanska ministarka saobraćaja Hajdi Aleksander razgovarala je sa evropskim komesarima i francuskim kolegom, a prošle sedmice ponovo je ukazala na zabrinutost zbog funkcionisanja novog sistema.

Portparol britanske vlade izjavio je da je primena sistema EES u nadležnosti Evropske unije, ali da London čini sve kako bi građanima omogućio što jednostavniji odlazak na ljetnji odmor.

Vlada je, između ostalog, izdvojila sredstva za prilagođavanje infrastrukture za primenu sistema EES i upravljanje saobraćajem u luci Dover.

Grčka je već najavila da neće primenjivati dodatne biometrijske provere za državljane Velike Britanije, koji čine najveći deo turista iz zemalja van EU koji dolaze u tu državu.

Sistem EES, koji od državljana zemalja van Evropske unije zahtjeva registraciju prilikom ulaska, fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju, u punoj je primeni od aprila ove godine, nakon što je uveden prošle godine.

(Euronews/MONDO)