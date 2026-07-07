Ništa od odlaganja EES sistema: EU se oglušila o vapaj avio-kompanija

Evropska unija odbacila je zahtjeve za odlaganje novog biometrijskog sistema kontrole granica, uprkos upozorenjima o mogućim zagušenjima.

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Evropska unija odbacila je zahtjeve aerodroma i avio-kompanija za odlaganje primene novog sistema biometrijske kontrole granica, uprkos priznanju da postoji najmanje 20 "kritičnih tačaka" na kojima se očekuju ogromni zastoji.

Novi sistem ulaska i izlaska (EES), koji je dizajniran da zameni ručno pečatiranje pasoša, doneće značajne promjene za sve putnike koji nisu državljani EU.

Šta donosi EES sistem i koga pogađa?

Prema novim pravilima, putnici iz zemalja van EU će prilikom prvog ulaska u šengensku zonu morati da daju otiske prstiju i podvrgnu se skeniranju lica. Ovi biometrijski podaci će se zatim provjeravati pri svakom narednom prelasku granice.

Glavni cilj sistema je modernizacija granica i stroža kontrola boravka. Naime, EES će automatski detektovati putnike koji su prekoračili dozvoljenih 90 dana boravka u periodu od 180 dana. Dosadašnji podaci pokazuju da je sistem već identifikovao oko 44.500 ljudi kojima je odbijen ulazak, od čega je oko 9.000 onih koji su ranije prekoračili dozvoljeni limit boravka, piše The Guardian.

"20 kritičnih tačaka" i strah od kilometarskih kolona

Iako zvaničnici EU tvrde da je od 1.500 graničnih prelaza samo njih 20 problematično, avio-kompanije poput Rajanera upozoravaju na "haos u redovima" na popularnim turističkim destinacijama. Najveći pritisak očekuje se na aerodromima u Španiji, Portugaliji, Italiji, Grčkoj i Belgiji.

Jedan od primjera ekstremnih kašnjenja zabeležen je na manjem regionalnom aerodromu gdje je 3.000 putnika stizalo na sat, što je potpuno blokiralo rad zbog nedostatka prostora za biometrijsku provjeru.

Takođe, značajni problemi su uočeni kod Eurotunela, gdje tehnologija za proveru putnika u automobilima još uviek nije potpuno operativna.

Zašto EU ne odustaje uprkos pritiscima avio-industrije?

Uprkos zahtevima asocijacije IATA da se uvođenje sistema odloži do sljedećeg ljeta, Brisel poručuje da potpuna suspenzija "nije potrebna" niti "moguća".

Zvaničnici ističu da bi selektivno uvođenje sistema u nekim zemljama, a ne u drugim, dovelo do još veće zabune i rizika da putnici budu nepravedno registrovani kao "ilegalci".

Sistem, čija je priprema trajala osam godina, ključan je i za bezbjednost jer je već identifikovao više od 1.000 osoba koje se smatraju prijetnjom po unutrašnju sigurnost. Dok se čeka puna implementacija, neke zemlje poput Portugalije već uvode dodatno osoblje na aerodromima kako bi ublažile pritisak, dok se u Švedskoj testira mobilna aplikacija koja bi putnicima omogućila da dio podataka unesu i prije dolaska na samu granicu.

(Blic/MONDO)