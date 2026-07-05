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Ursula fon der Lajen priznala probleme sa novim sistemom ulaska u EU

Ursula fon der Lajen priznala probleme sa novim sistemom ulaska u EU

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Ursula fon der Lajen priznala je da novi sistem ulaska i izlaska iz EU ima tehničkih problema, dok aerodromi i avio-kompanije upozoravaju na višesatna čekanja i propuštene letove.

Novi sistem ulaska u EU izazvao probleme na aerodromima Izvor: Ardan FUESSMANN / imago stock&people / Profimedia

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da novi digitalni sistem ulaska i izlaska iz EU ima "tehničkih problema".

"Sarađujemo sa državama članicama kako bi tehnički problemi bili riješeni. Ima još dosta posla da se uradi kako bi se ova tehnička pitanja riješila zajedno sa državama članicama", rekla je Fon der Lajenova na konferenciji za novinare u Korku u Irskoj.

Aerodromi i avio-kompanije okrivili su novi sistem granične kontrole - EES za višesatna čekanja putnika u redovima, kao i za operativne poremećaje i propuštanje letova sa presjedanjem.

Komentari Fon der Lajenove označavaju promjenu tona Evropske komisije, koja je umanjivala značaj poremećaja u tranzitu putnika na aerodromima zbog uvođenja novog sistema, ocjenjuje "Politiko".

Evropska komisija je ranije ove godine saopštila da registracija ulaska ili izlaska za putnike izvan EU obično traje oko 70 sekundi.

Prema novom sistemu ulaska u EU, putnici iz zemalja van Unije moraju da registruju svoje biometrijske podatke, otiske prstiju i sliku lica pri ulasku u EU na kraći boravak.

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Tagovi

Ursula fon der Lajen EES granice problemi EU

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