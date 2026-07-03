Avioni poleću poluprazni, putnici zaglavljeni po 5 sati: Aerodromi traže hitnu reakciju zbog EES sistema

Evropski aerodromi upozoravaju na kritičnu situaciju sa EES-om, gdje putnici čekaju i do pet sati. Hitna reakcija je neophodna za očuvanje turističke sezone.

Izvor: Ardan FUESSMANN / imago stock&people / Profimedia

Evropski aerodromi i avio-kompanije uputili su hitan apel predsjednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, upozoravajući da je uvođenje Šengenskog sistema ulaska i izlaska (EES) dostiglo "kritičnu tačku" i da izaziva ozbiljne poremećaje za milione putnika tokom vrhunca ljetne turističke sezone.

U otvorenom pismu objavljenom 1. jula, organizacije iz vazduhoplovnog sektora - ACI EUROPE, Airlines for Europe (A4E) i Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj (IATA) - pozvale su Brisel da državama članicama omogući da privremeno obustave primjenu digitalnog sistema granične kontrole kada broj putnika premaši operativne kapacitete.

"Danas smo dostigli kritičnu tačku. Trenutni način primjene Sistema ulaska i izlaska (EES) izaziva ozbiljne operativne posljedice, remeti putovanja putnika i stavlja granične službe, aerodrome i avio-kompanije pod neodrživ pritisak. Zato vas pozivamo da hitno reagujete prije nego što se situacija dodatno pogorša tokom vrhunca ljetne turističke sezone", navodi se u pismu.

Sistem ulaska i izlaska (EES) postao je u potpunosti operativan širom šengenskog prostora u aprilu 2026. godine, zamijenivši pečatiranje pasoša za većinu putnika koji nisu državljani EU digitalnim sistemom koji bilježi ulaske i izlaske, zajedno sa biometrijskim podacima, uključujući otiske prstiju i fotografije lica.

Sistem je osmišljen da unaprijedi bezbjednost granica, identifikuje osobe koje prekorače dozvoljeni boravak i pojednostavi upravljanje spoljnim granicama.

Međutim, avio-industrija tvrdi da u praksi njegova primena na mnogim aerodromima proizvodi upravo suprotan efekat.

Prema navodima iz pisma, čekanja na graničnoj kontroli sada dostižu i do pet sati u periodima najveće gužve, što dovodi do propuštenih presjedanja, kašnjenja letova i sve većeg pritiska na zaposlene na aerodromima.

Organizacije upozoravaju da probleme imaju i manji aerodromi u popularnim turističkim destinacijama, gdje putnici čekaju u redovima i ispred terminala jer granične službe ne uspjevaju dovoljno brzo da obrade dolaske.

"Avio-kompanije zatvaraju ukrcavanje dok su avioni i dalje poluprazni, jer putnici ostaju zaglavljeni u redovima na graničnoj kontroli", navodi se u pismu.

Predstavnici industrije priznaju da je državama članicama već omogućeno da privremeno obustave prikupljanje biometrijskih podataka do početka septembra, ali smatraju da ta mjera nije spriječila preduga čekanja niti operativne probleme.

Pošto se očekuje da će evropski aerodromi tokom jula i avgusta opslužiti oko 40 miliona putnika više nego u prethodna dva mjeseca, organizacije upozoravaju da bi se situacija mogla brzo pogoršati ukoliko se ne preduzmu dodatne mjere.

U pismu su Evropsku komisiju pozvali da "odmah reaguje" i bez odlaganja preduzme sljedeće korake:

da državama članicama odmah omogući svu potrebnu fleksibilnost kako bi preventivno mogle u potpunosti da obustave primjenu EES-a kada broj putnika premaši kapacitete graničnih službi, najmanje tokom jula i avgusta;

da u saradnji sa državama članicama i predstavnicima industrije do septembra uspostavi trajni mehanizam operativne fleksibilnosti koji bi graničnim službama omogućio da, u jasno definisanim vanrednim okolnostima, privremeno obustave primjenu EES procedura radi efikasnijeg i putnicima prilagođenijeg upravljanja granicom.

U pismu se upozorava i da su ugled Evropske unije i povjerenje u njen regulatorni okvir dovedeni u pitanje, uz poruku da Evropa mora ostati destinacija koja nije samo bezbjedna, već i efikasna, gostoljubiva i konkurentna.

Organizacije takođe navode da pojedini međunarodni putnici već preispituju planove za putovanje u Evropu zbog mogućnosti dugotrajnih čekanja na granicama, što, kako upozoravaju, posebno narušava ugled Evrope, evropski turizam i međunarodnu povezanost.

@independent The European Union's new entry-exit system (EES) for British passport holders and other non-EU nationals commenced on Sunday, 12 October. Travel correspondent, Simon Calder finds out how much time the process takes. ♬ original sound - Independent

Poziv na koordinisanu akciju

Povodom otvorenog pisma koje su uputili ACI Europe, Airlines for Europe (A4E) i Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj (IATA), Svetski savet za putovanja i turizam (WTTC) pozvao je na koordinisano djelovanje kako bi se obezbijedila primjena Sistema ulaska i izlaska (EES), ali bez narušavanja odvijanja putničkog saobraćaja.

Iako priznaje značaj modernizacije graničnih sistema i jačanja bezbjednosti širom Evrope, Svjetski savjet za putovanja i turizam (WTTC) već duže upozorava da bi, bez odgovarajuće fleksibilnosti, pouzdane opreme, dovoljnog broja zaposlenih i dobre informisanosti putnika, operativni zastoji mogli da naruše iskustvo posjetilaca i oslabe konkurentnost Evrope kao turističke destinacije.

U WTTC-u upozoravaju da bi, ukoliko se ovi problemi ne riješe, Evropa mogla da se nađe u očigledno nepovoljnijem položaju u odnosu na druge svjetske destinacije koje nude brži i jednostavniji ulazak u zemlju.

Nedavna analiza WTTC-a pokazuje da bi čekanje na granici od tri sata ili duže moglo značajno da odvrati putnike od dolaska. Oko trećine ispitanih navelo je da bi u tom slučaju bilo manje vjerovatno da će putovati u šengenski prostor. Prema projekcijama za 2026. godinu, to bi moglo da dovede u pitanje do 41 milion dolazaka turista i oko 45,4 milijarde američkih dolara potencijalne turističke potrošnje u Evropi.

"EES predstavlja važan korak ka pametnijim i bezbjednijim granicama u Evropi. Međutim, njegova primjena mora biti praktična, koordinisana i usmjerena na potrebe putnika. Ako dugotrajna čekanja postanu uobičajena praksa, putnici će birati druge destinacije. Evropa ne može sebi da priušti da ugrozi svoju konkurentnost niti iskustvo koje pruža milionima posjetilaca. Pozivamo donosioce odluka da tijesno sarađuju sa predstavnicima industrije kako bi sistem ispunio svoje obećanje o efikasnijoj i bezbjednijoj graničnoj kontroli, bez stvaranja nenamjernih prepreka za putovanja", izjavila je Glorija Gevara, predsednica i izvršna direktorka WTTC-a.

(Euronews/MONDO)