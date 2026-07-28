Prevrnuo se automobil na brzoj cesti Banjaluka–Klašnice

Na brzoj cesti Banjaluka–Klašnice, u Trnu danas se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj se automobil prevrnuo i završio na krovu.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Kako su objavili članovi Viber grupe "Patrole, radari", nezgoda se dogodila u dijelu puta iz pravca Laktaša prema Banjaluci, gdje su u toku radovi na nadvožnjaku.

Prema istim navodima, na mjesto nezgode ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći.

Za sada nije poznato da li je u nezgodi bilo povrijeđenih, niti stepen eventualnih povreda učesnika.

Policija se još zvanično nije oglasila o okolnostima saobraćajne nezgode.