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Prevrnuo se automobil na brzoj cesti Banjaluka–Klašnice

Prevrnuo se automobil na brzoj cesti Banjaluka–Klašnice

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.ba
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Na brzoj cesti Banjaluka–Klašnice, u Trnu danas se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj se automobil prevrnuo i završio na krovu.

Automobil završio na krovu u Trnu Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Kako su objavili članovi Viber grupe "Patrole, radari", nezgoda se dogodila u dijelu puta iz pravca Laktaša prema Banjaluci, gdje su u toku radovi na nadvožnjaku.

Prema istim navodima, na mjesto nezgode ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći.

Za sada nije poznato da li je u nezgodi bilo povrijeđenih, niti stepen eventualnih povreda učesnika.

Policija se još zvanično nije oglasila o okolnostima saobraćajne nezgode.

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Tagovi

brza cesta Klašnice Banjaluka udes Trn

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