Hrvatska među prvima uvela EES, više od 5.000 osoba odbijeno na granici

Hrvatska smatra veoma korisnim sistem ulaska/izlaska (EES) na graničnim prelazima, do sada je više od 5.000 lica dobilo zabranu ulaska u zemlju zbog bezbjednosnih razloga, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.

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Božinović je naveo da je na nivou EU do sada registrovano 110 miliona putnika, a više od 50.000 je dobilo zabranu ulaska zbog bezbjednosnih razloga.

"U Hrvatskoj je taj broj veći od 5.000, što je 11 odsto na nivou EU. To je direktan doprinos bezbjednosti evropskih građana jer ti ljudi iz raznih razloga predstavljaju bezbjednosni rizik", naveo je Božinović.

On je podsjetio da je Hrvatska jedna od država koje su prve uvele novi sistem, za koji je rekao da je ogroman iskorak, prenose hrvatski mediji.

Božinović, koji se u Briselu sastao sa komesarom za unutrašnje poslove Magnusom Brunerom, zauzeo se za to da EU više koristi viznu politiku za sprečavanje ilegalnih migracija.

"Veliki je broj nezakonitih migranata koji dolazi u Hrvatsku komercijalnim letovima i onda se od turista pretvaraju u nezakonite migrante", naveo je Božinović.

On je istakao da je Hrvatska spremna i za ETIAS, evropski sistem za prethodno odobrenje putovanja u Šengenski prostor, čija će primjena, najvjerovatnije, početi početkom sljedeće godine.

Putnici koji u EU mogu ulaziti bez viza prije putovanja moraće ispuniti onlajn obrazac i platiti 20 evra. Jednom izdata dozvola vrijediće tri godine.