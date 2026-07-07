Povećan broj imovinskih krivičnih djela u Gradišci: Policija upozorila građane pred sezonu odmora

Policijska uprava Gradiška apelovala je na građane da tokom ljetnih odmora zaštite svoju imovinu, te da novac, zlatni nakit i druge vrijednosti ne ostavljaju u kući ili stanu, već u banci ili na čuvanje kod osobe od povjerenja.

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Na području koje operativno pokriva ova policijska uprava za šest mjeseci ove godine evidentirano je 60 imovinskih krivičnih djela, što je više nego u istom periodu lani kada je evidentirano 59 ovakvih krivičnih djela.

Po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 41 krivično djelo, a rasvijetljeno je 38 krivičnih djela.

Iz policije su savjetovali građanima da nikada ne ostavljaju otvorene prozore ili balkonska vrata, jer izvršioci imovinskih krivičnih djela, vješto koriste takve prilike, neopaženo ulaze u stan i odnose novac i vrijedne predmete.

Građanima se savjetuje da ne ostavljaju ključeve ispod otirača, u obući, saksijama za cvijeće i slično, jer potencijalni izvršioci znaju za takvo skrivanje. Takođe, i bez obzira koliko se kratko napušta vozilo, nikad ne treba ostavljatu ključeve u njemu.

"Savjetujemo da ne objavljujete fotografije na društvenim mrežama sa odmora, te da komšije obavijestite o odustvu i ukoliko primjete bilo kakva sumnjiva i nepoznata lica i vozila ili buku u vašem stanu, da o tome obavijeste policiju besplatnim pozivom na broj 122", istakli su iz policije.

(Srna)