Povećan broj imovinskih krivičnih djela u Gradišci: Policija upozorila građane pred sezonu odmora

Policijska uprava Gradiška apelovala je na građane da tokom ljetnih odmora zaštite svoju imovinu, te da novac, zlatni nakit i druge vrijednosti ne ostavljaju u kući ili stanu, već u banci ili na čuvanje kod osobe od povjerenja.
Na području koje operativno pokriva ova policijska uprava za šest mjeseci ove godine evidentirano je 60 imovinskih krivičnih djela, što je više nego u istom periodu lani kada je evidentirano 59 ovakvih krivičnih djela.
Po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 41 krivično djelo, a rasvijetljeno je 38 krivičnih djela.
Iz policije su savjetovali građanima da nikada ne ostavljaju otvorene prozore ili balkonska vrata, jer izvršioci imovinskih krivičnih djela, vješto koriste takve prilike, neopaženo ulaze u stan i odnose novac i vrijedne predmete.
Građanima se savjetuje da ne ostavljaju ključeve ispod otirača, u obući, saksijama za cvijeće i slično, jer potencijalni izvršioci znaju za takvo skrivanje. Takođe, i bez obzira koliko se kratko napušta vozilo, nikad ne treba ostavljatu ključeve u njemu.
"Savjetujemo da ne objavljujete fotografije na društvenim mrežama sa odmora, te da komšije obavijestite o odustvu i ukoliko primjete bilo kakva sumnjiva i nepoznata lica i vozila ili buku u vašem stanu, da o tome obavijeste policiju besplatnim pozivom na broj 122", istakli su iz policije.
(Srna)