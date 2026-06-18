Stručnjaci upozoravaju: Ovako otkrivate lopovima sve o vašem domu

Stručnjaci za bezbjednost otkrivaju kako da zaštitite svoj dom od potencijalne krađe dok ste na odmoru.

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Stručnjaci za bezbjednost upozoravaju da društvene mreže, oglasi za nekretnine, pametni uređaji, pa čak i sadržaj vaših kanti za smeće mogu da otkriju mnogo više nego što mislite.

"Vlasnici kuća i stanova nesvjesno otkrivaju raspored svojih domova, bezbjednosne slabosti i svoje svakodnevne navike i to iz udobnosti sopstvene dnevne sobe, čime postaju laka meta za iskusne provalnike", rekao je Nik Džordan za "Dejli mejl", stručnjak za bezbjednost.

1. Fotografije sa odmora mogu da budu pozivnica za provalnike

Objava odbrojavanja do ljetovanja, fotografija sa aerodroma ili status o vikend putovanju na prvi pogled mogu da djeluju bezazleno. Međutim, takve objave jasno poručuju da je dom trenutno prazan.

Stručnjaci savjetuju da fotografije sa putovanja objavljujete tek po povratku i da profile na društvenim mrežama držite privatnim. Takođe, važno je da obratite pažnju na podatke koje fotografije mogu da sadrže. Naime, mnogi telefoni bilježe lokaciju na kojoj je fotografija nastala, pa nepažljivo dijeljenje slika može da otkrije i adresu stanovanja.

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2. Stari oglasi za stanove i kuće kriju detalje koje lopovi vole

Ako ste nekada prodavali ili izdavali nekretninu, moguće je da se fotografije unutrašnjosti stana ili kuće i dalje nalaze na portalima za oglašavanje. Takvi oglasi prikazuju raspored prostorija, ulaze, prozore i druge detalje koji mogu da olakšaju potencijalnim provalnicima. Zbog toga stručnjaci preporučuju da provjerite da li su stari oglasi uklonjeni nakon prodaje ili kupovine nekretnine.

3. Renoviranje je za pohvalu, ali ne mora da bude javno

Mnogi sa ponosom dijele fotografije nove kuhinje, renoviranog kupatila ili skupog namještaja. Ipak, takve objave otkrivaju ne samo izgled doma već i vrijedne predmete koji se nalaze unutra. Fotografije renoviranja je najbolje da dijelite sa bliskim prijateljima ili u zatvorenim grupama, bez označavanja lokacije.

"Svi volimo fotografije koje prikazuju kako je nešto izgledalo prije i poslije renoviranja, ali ne zaboravite da na taj način nepoznatim ljudima pokazujete gdje se u vašem domu nalaze novi kućni aparati, vrijedne umjetnine ili skupocjeni nakit", izjavio je Dejv Luis, policijski inspektor.

4. Računi i ambalaža sadrže povjerljive informacije

Neotvorene kutije televizora, računara ili drugih uređaja koje su ostavljene pored kontejnera mogu jasno da otkriju šta se nalazi u vašem domu. Slično važi i za račune, izvode i drugu dokumentaciju koja sadrži lične podatke. Preporuka je da se takvi dokumenti pocijepaju prije bacanja, a kartonska ambalaža rasklopi i okrene na unutrašnju stranu.

"Mnoga domaćinstva bez razmišljanja bacaju pisma, račune za komunalije i ambalažu od dostava direktno u spoljne kante za otpad. Neobezbijeđena kanta za smeće je pravi rudnik informacija za svakoga ko želi da sazna više o vama i vašem domaćinstvu", rekla je Mia Mols, stručnjak za bezbjednost.

5. Predvidive navike olakšavaju posao lopovima

Ako svakog dana izlazite i vraćate se u isto vrijeme ili ostavljate kuću bez ikakvih znakova života tokom odmora, potencijalnim provalnicima saopštavate da je kuća prazna. Pametni tajmeri za svjetla mogu da stvore utisak da je neko kod kuće, čak i kada ste odsutni.

6. Obratite pažnju gdje držite merdevine i alat

Mnogi u šupi u dvorištu drže merdevine, alat i druge predmete koji mogu da pomognu provalnicima da lakše uđu u kuću. Zato je važno da pomoćne prostorije zaključavate isto kao i glavni ulaz.

Najveća promjena u odnosu na prošlost jeste to što provalnici više ne moraju da provode dane posmatrajući potencijalne mete. Dovoljan je internet, nekoliko javno dostupnih fotografija i malo pažnje prema detaljima.

Zbog toga stručnjaci poručuju da je zaštita doma danas podjednako digitalna koliko i fizička, a ponekad upravo jedna bezazlena objava može da otkrije više nego što biste željeli.

(Mondo.rs)