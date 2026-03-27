Gest humanosti koji inspiriše: Učiteljica iz Srpca uplatila školu u prirodi za učenicu

Gest učiteljice OŠ "Dositej Obradović" u Razboju u opštini Srbac Željke Sorajić, koja je učenici iz područne škole u Kukuljama uplatila cjelokupan iznos za odlazak u školu prirode u Trebinju, dokaz je velikog srca i inspiracija da se svako potrudi da postane bolji čovjek

Izvor: OŠ Dositej Obradović

Ovo nije prvi ovakav Željkin gest, ona iza sebe ima više humanitarnih akcija, većinom za oboljelu djecu sa područja srbačke opštine.

Sorajićeva je nedavno osnovala i Humanitarno udruženje "Nada za bolje sutra" za pomoć onima kojima je to najpotrebnije.

"Osjećaj kada nekome pomognem je neprocjenjiv, a zahvalnost i zagrljaj onih u nevolji ne može se porediti ni sa čim", istakla je Sorajićeva.

Direktor Osnovne škole Silvana Sekulić rekla je da su od srca zahvalni učiteljici Željki za njen nesebičan gest, koji je još jednom pokazao koliko zajedništvo i briga za druge znače u ovoj ustanovi.

"Ovakvi primjeri dobrote nas inspirišu da budemo još bolji ljudi", poručila je Sekulićeva.

(Srna)