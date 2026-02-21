Dječak iz Kine u Berkovićima uči srpski, drugari ga prijateljski zovu "Vanja" (FOTO)

Četrnaestogodišnji Kinez Song Džao Ji, kojeg nastavnici i drugari zovu Vanja, od marta prošle godine pohađa Osnovnu školu „Njegoš“ u Berkovićima, dobro se uklopio među vršnjake i napreduje u učenju srpskog jezika, ali i u upoznavanju sa velikanima srpske istorije.

Vanja je za Srnu rekao da pohađa osmi razred, da mu je lijepo u školi i da je stekao prijatelje.

„Učim srpski jezik, ali najviše volim matematiku. Drugari i ja se kroz igru družimo, razgovaramo na času“, istakao je on, dodajući da mu srpski još nije potpuno lak, ali da je napredak očigledan.

Direktor škole Ljubiša Šetka izrazio je zadovoljstvo što Vanja pohađa „Njegoš“ i istakao da je učenik veoma dobro prihvaćen, redovan u nastavi, dok nastavnici ulažu maksimalan trud da mu olakšaju praćenje gradiva.

„Ji je 7. marta prošle godine krenuo u sedmi razred bez predznanja srpskog jezika. Koristili smo aplikaciju za prevođenje i djelimično engleski jezik, a danas Vanja razumije i govori srpski u znatno većoj mjeri“, rekao je Šetka.

Vanjina drugarica iz razreda, Galina Radoš, rekla je da su ga lako prihvatili.

„U početku je bilo neobično, ali smo se družili s njim. Najprije smo razgovarali na engleskom, a sada komuniciramo na srpskom koji je naučio. Vanja je dobar drug, nekad on pomogne nama, a nekad mi njemu“, rekla je Galina.

Odjeljenska starješina Zora Kuljić naglasila je da je Vanja dobro dijete koje se brzo snašlo u školi i da slijedi upute nastavnika, dok nastavnik istorije i geografije Radoš Radović ističe da je posebno zadovoljstvo što Vanja učestvuje u pripremi priredbe o Prvom srpskom ustanku i voždu Karađorđu.

Osnovna škola „Njegoš“ u Berkovićima broji 124 učenika.