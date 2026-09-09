Čamac od 600 kilograma i ogromno srce: Dragoslav Šinik vesla Savom za novi kombi djeci sa smetnjama u razvoju (FOTO)

Dragoslav Šinik stigao je u Brčko, veslajući uzvodno Savom od Beograda u okviru humanitarne rute do Gradiške, s ciljem prikupljanja sredstava za novi kombi za prevoz djece sa smetnjama u razvoju.

Izvor: Srna/Dragan Đukić

Šinik, koji je na ovaj nesvakidašnji humanitarni poduhvat krenuo 25. avgusta iz Beograda, prešao je polovinu planirane trase ukupne dužine od 478 kilometara, a u Brčkom su ga dočekali predstavnici lokalnog Udruženja "Plavi svijet" i Udruženja građana "Iks centar", koji su mu pružili podršku i logističku pomoć na vodi.

Izbor hrastovog čamca teškog više od 600 kilograma i tradicionalnog jasenovog vesla predstavlja, prema Šinikovim riječima, simboliku tradicije i istrajnosti, ali i želju da poruka o potrebi solidarnosti i razbijanju predrasuda stigne do svih opština i gradova duž savskog sliva.

"Otac sam dvadesetsedmogodišnjeg sina sa cerebralnom paralizom. Kroz rad udruženja i organizaciju međunarodnih druženja `Svi smo mi dio vas` shvatio sam koliko je djeci i roditeljima važna podrška i osjećaj da nisu sami. Naše postojeće vozilo dnevno prelazi stotine kilometara do Dnevnog centra i zrelo je za zamjenu, zbog čega smo pokrenuli humanitarnu akciju", rekao je Šinik, predsjednik gradiškog Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima.

On je podsjetio da je u okviru akcije do 30. septembra aktivan "M:tel" humanitarni broj 1434 čijim pozivom građani daruju dvije KM za kupovinu novog specijalizovanog vozila.

Igor Miličević iz Udruženja građana "Iks centar", koji se i sam pridružio veslanju na najzahtjevnijoj dionici kroz Brčko, naglasio je da je riječ o istorijskom poduhvatu na rijeci Savi koji zaslužuje punu podršku zajednice.

Predsjednik brčanskog Udruženja "Plavi svijet" Alisa Hodžić istakla je da Šinikov poduhvat nosi snažnu poruku za sve porodice koje se suočavaju sa sličnim izazovima.

Šinik planira da kompletnu trasu do izletišta u selu Gašica kod Gradiške pređe za 30 do 40 dana, zavisno od vremenskih prilika i vodostaja.

(Srna)