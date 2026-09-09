logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čamac od 600 kilograma i ogromno srce: Dragoslav Šinik vesla Savom za novi kombi djeci sa smetnjama u razvoju (FOTO)

Čamac od 600 kilograma i ogromno srce: Dragoslav Šinik vesla Savom za novi kombi djeci sa smetnjama u razvoju (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Dragoslav Šinik stigao je u Brčko, veslajući uzvodno Savom od Beograda u okviru humanitarne rute do Gradiške, s ciljem prikupljanja sredstava za novi kombi za prevoz djece sa smetnjama u razvoju.

Dragoslav Šinik vesla Savom za novi kombi djeci sa smetnjama u razvoju Izvor: Srna/Dragan Đukić

Šinik, koji je na ovaj nesvakidašnji humanitarni poduhvat krenuo 25. avgusta iz Beograda, prešao je polovinu planirane trase ukupne dužine od 478 kilometara, a u Brčkom su ga dočekali predstavnici lokalnog Udruženja "Plavi svijet" i Udruženja građana "Iks centar", koji su mu pružili podršku i logističku pomoć na vodi.

Izbor hrastovog čamca teškog više od 600 kilograma i tradicionalnog jasenovog vesla predstavlja, prema Šinikovim riječima, simboliku tradicije i istrajnosti, ali i želju da poruka o potrebi solidarnosti i razbijanju predrasuda stigne do svih opština i gradova duž savskog sliva.

"Otac sam dvadesetsedmogodišnjeg sina sa cerebralnom paralizom. Kroz rad udruženja i organizaciju međunarodnih druženja `Svi smo mi dio vas` shvatio sam koliko je djeci i roditeljima važna podrška i osjećaj da nisu sami. Naše postojeće vozilo dnevno prelazi stotine kilometara do Dnevnog centra i zrelo je za zamjenu, zbog čega smo pokrenuli humanitarnu akciju", rekao je Šinik, predsjednik gradiškog Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima.

On je podsjetio da je u okviru akcije do 30. septembra aktivan "M:tel" humanitarni broj 1434 čijim pozivom građani daruju dvije KM za kupovinu novog specijalizovanog vozila.

Igor Miličević iz Udruženja građana "Iks centar", koji se i sam pridružio veslanju na najzahtjevnijoj dionici kroz Brčko, naglasio je da je riječ o istorijskom poduhvatu na rijeci Savi koji zaslužuje punu podršku zajednice.

Predsjednik brčanskog Udruženja "Plavi svijet" Alisa Hodžić istakla je da Šinikov poduhvat nosi snažnu poruku za sve porodice koje se suočavaju sa sličnim izazovima.

Šinik planira da kompletnu trasu do izletišta u selu Gašica kod Gradiške pređe za 30 do 40 dana, zavisno od vremenskih prilika i vodostaja. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sava veslanje osobe sa invaliditetom

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ