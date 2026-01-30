logo
Pomoć za porodicu Mali: Građevinske mašine uskoro na Manjači

Pomoć za porodicu Mali: Građevinske mašine uskoro na Manjači

Autor Nikolina Damjanić
0

Porodici Malih sa Manjače, čiji sin Vuk boluje od Dišenove mišićne distrofije, uskoro će biti obezbijeđeni bageri i građevinska mehanizacija za uređenje prostora oko porodične kuće, potvrđeno je nakon posjete Civilne zaštite i Vatrogasno-spasilačke jedinice Banjaluke.

Mali-3-2048x1536.jpeg Izvor: Grad Banjaluka

Kako je rekao Vukov otac Željko Mali, humanitarna akcija za pomoć njegovom sinu je u toku, a porodica je zahvalna svima koji pomažu, posebno pripadnicima Odsjeka za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice, koji su im i ranije bili podrška u teškim situacijama.

„Ovo nije prvi put da nam pomažu. Prošle zime su nas evakuisali zbog snijega i nestanka struje, ljetos su nam dovozili vodu, a sada smo se dogovorili da nam pomognu oko građevinskih radova, za koje su nam potrebni bageri i mehanizacija“, rekao je Mali.

Iz Odsjeka za poslove civilne zaštite navode da su posjetili porodicu kako bi se upoznali s njihovim trenutnim potrebama i dogovorili konkretnu pomoć.

„Čim vremenske prilike dozvole, obezbijedićemo bager i građevinske mašine kako bi se uredio prostor oko kuće. Ostaćemo stalno na raspolaganju ovoj porodici, jer znamo da je ovo područje često bez električne energije“, rekao je šef Odsjeka Dragan Babić.

On je dodao da će biti razmotrena i donacija agregata, s obzirom na to da uređaji koji su neophodni malom Vuku za disanje zavise od stabilnog snabdijevanja električnom energijom.

Porodica Mali i dalje sa nestrpljenjem očekuje odgovor iz Turske u vezi sa terapijom matičnim ćelijama, kako bi Vuk mogao biti upućen na liječenje.

Svi ljudi dobre volje koji žele pomoći liječenju dječaka mogu to učiniti pozivom na humanitarni broj 1414.

