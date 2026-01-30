Banjalučanin u pritvoru zbog pokušaja ubistva ispred pekare

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor za Sergeja U. (25) iz Banjaluke, osumnjičenog za pokušaj ubistva ispred pekare u ovom gradu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Tužilaštvo mu stavlja na teret da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

„Osumnjičeni je 27. januara, oko 00.30 sati, u ulici Gajeva u Banjaluci, nakon verbalnog i fizičkog sukoba sa oštećenim M.D. i K.D., upotrebom pištolja pokušao ubiti navedene osobe“, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, kao i zbog bojazni da bi mogao ponoviti krivično djelo.

Pritvor po ovom rješenju može trajati do 27. februara.