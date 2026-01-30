logo
Prošle godine u Banjaluci zabilježeno manje krivičnih djela, ali više droga i saobraćajnih nesreća

Prošle godine u Banjaluci zabilježeno manje krivičnih djela, ali više droga i saobraćajnih nesreća

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Na području Policijske uprave Banjaluka prošle godine evidentirano je 12,6 odsto manje krivičnih djela, ali je zabilježen porast zloupotrebe droga i saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom.

Policijsko vozilo Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na području Policijske uprave Banjaluka tokom prošle godine evidentirano je 1.438 krivičnih djela, što je za 12,6 odsto manje nego godinu ranije, dok je rasvijetljeno 1.347 slučajeva, rečeno je na konferenciji za novinare ove uprave.

Načelnik PU Banjaluka Đurica Vukelić naveo je da su zabilježena tri krivična djela teškog ubistva, od kojih je jedno počinjeno od strane nepoznatog izvršioca, ali je rasvijetljeno. Tokom godine realizovane su 34 operativne akcije, podneseno 46 izvještaja protiv 64 lica zbog 122 krivična djela, dok je uhapšeno 51 lice.

Prema njegovim riječima, sprovedeno je 18 akcija iz oblasti imovinskog kriminaliteta, 11 iz oblasti zloupotrebe droga, po jedna akcija u vezi sa nedozvoljenom trgovinom i oružjem, te dvije međunarodnog karaktera.

Posebno zabrinjava podatak da je zabilježen porast slučajeva zloupotrebe droge. Ukupno su evidentirana 723 slučaja, što je za 9,4 odsto više nego godinu ranije, uključujući 74 krivična djela i 649 prekršaja. Uhapšeno je 616 lica, a oduzeto je 38 kilograma marihuane, znatno više nego godinu ranije, kao i oko kilogram i po kokaina i amfetamina, 30 tableta ekstazija te stabljike i sjemenke indijske konoplje.

Načelnik Sektora kriminalističke policije Slaviša Kojić istakao je da najveći broj krivičnih djela spada u oblast opšteg kriminaliteta – ukupno 1.125, uz rasvijetljenost od oko 98 odsto. Prijavljeno je i 117 krivičnih djela protiv života i tijela, što je za 16,4 odsto manje nego prethodne godine, dok su imovinska krivična djela smanjena za 7,2 odsto i iznosila su 545 slučajeva.

Kada je riječ o privrednom kriminalitetu, otkrivena su 163 krivična djela, a podnesena su 63 izvještaja protiv 92 lica. Materijalna šteta pričinjena krivičnim djelima procijenjena je na oko dva miliona KM.

Načelnik Sektora policije Momčilo Marić naveo je da je tokom godine evidentirano 1.189 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, što je porast od 10 odsto, dok je pet slučajeva bilo u većem obimu.

Iako su pojačane preventivne i represivne aktivnosti u saobraćaju, broj saobraćajnih nezgoda povećan je za oko sedam odsto. Ukupno je evidentirano 5.480 nezgoda, u kojima je stradalo 21 lice.

Uprkos ovim podacima, na konferenciji je ocijenjeno da je stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Banjaluka tokom prošle godine održano na zadovoljavajućem nivou.

