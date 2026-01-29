Prijedorčanin pao u akciji "Nosač": Ukrao 100 komada naočala iz optičke radnje u Banjaluci

D.T. iz Prijedora uhapšen је u okviru operativne akcije "Nosač", koju su realizovali policijski službenici policijskih uprava Banjaluka i Prijedor.

Izvor: Shutterstock

Osumnjičeni se tereti da je 15. maja 2025. godine u Banjaluci provalio u optičku radnju vlasništvo Z.B, iz koje je ukrao oko 100 komada naočala različitih modela, saopštila je PU Banjaluka.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca, izvršen je pretres kuće u mjestu Gradina kod Prijedora.

"Tokom pretresa, D.T. je dobrovoljno predao predmete koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem ove krađe", naveli su iz policiije.

Policijski službenici PU Banjaluka trenutno vrše kriminalističku obradu nad osumnjičenim, a po kompletiranju predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biće dostavljen zvaničan izvještaj o počinjenom krivičnom djelu teška krađa.