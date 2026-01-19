Banjaluka: Uhapšen muškarac zbog nasilja u porodici, oduzete veće količine oružja i municije

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su 16. januara Lj. G. iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Izvor: PU Banjaluka

Postupajući po prijavi porodičnog nasilja, policijski službenici su kod osumnjičenog pronašli i uz potvrdu privremeno oduzeli veću količinu oružja i municije.

Tom prilikom oduzeta su dva mitraljeza M53 kalibra 7,9 milimetara, tri rezervne cijevi za mitraljez, karabin M48 kalibra 7,9 milimetara, lovačka puška, pet redenika za mitraljez M53 bez municije, nosač optike za vojni snajper, kao i 1.686 komada municije različitog kalibra i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelima.

O svim okolnostima obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

"Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv osumnjičenog će biti dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija", saopšteno je iz PU Banjaluka.