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Huti preuzeli odgovornost za napad u Saudijskoj Arabiji: Gađali smo mete u Rijadu i postrojenja "Aramka"

Huti preuzeli odgovornost za napad u Saudijskoj Arabiji: Gađali smo mete u Rijadu i postrojenja "Aramka"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Oružane snage pobunjeničke grupe Huti, koje kontrolišu sjever Jemena, saopštile su da su izvršile dvije vojne operacije i gađale mete u Rijadu i postrojenja naftne kompanije "Saudi Aramko" na zapadu Saudijske Arabije.

Huti preuzeli odgovornost za napad u Saudijskoj Arabiji Izvor: Khaled ZIAD / AFP / Profimedia

"Prva vojna operacija bila je usmjerena protiv strateški važnih objekata u glavnom gradu saudijskog neprijatelja, Rijadu, a druga protiv objekata kompanije `Aramko` u Janbuu", objavio je na "Telegramu" Jahja Sari, vojni portparol Huta.

On je dodao da su operacije izvršene kao odgovor na napad u Sani, glavnom gradu Jemena.

Nekoliko sati ranije, plamen i veliki oblak dima viđeni su u blizini glavnog gradskog aerodroma u Rijadu.

Na Rojtersovim snimcima izgleda da gore rezervoari za gorivo.

Saudijska Arabija je tokom noći poslala upozorenja na potencijalnu opasnost oko Rijada.

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Saudijska Arabija Huti

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