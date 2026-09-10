Presječena ključna ruta Saudijske Arabije: Huti zauzeli lučki grad Moka

Pripadnici pokreta Huti preuzeli su kontrolu nad lučkim gradom Moka u Jemenu, izjavili su danas neimenovani vojni izvori.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kako su naveli analitičari, ulazak Huta u luku Moka predstavlja novu prijetnju za globalne isporuke energenata iz tog regiona.

Vojni izvori navode da su Huti osvajanjem luke dobili kontrolu nad moreuzom Bab el Mandeb u južnom dijelu Crvenog mora i jednom od najvažnijih pomorskih ruta, te da odatle napadaju ostrva Haniš, koja su strateški važna.

Huti su ušli u sukob na strani Irana napadom na Izrael 28. marta ove godine, ali uglavnom nisu djelovali do jula, kada su objavili pomorsku blokadu protiv Saudijske Arabije, a tokom ovog mjeseca pojačali su napade na južni dio tog kraljevstva.

Saudijska Arabija, koja je najveći izvoznik nafte, umnogome se oslanja na pomorsku rutu preko Crvenog mora pošto je zbog sukoba sa Iranom zatvoren Ormuski moreuz.