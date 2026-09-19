Tužilaštvo traži produženje pritvora za Bilećanina: Džipom gazio ljude, proganjao povrijeđene i njihove spasioce

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podnijelo je Okružnom sudu prijedlog za produženje mjere pritvora Željku Vujoviću (38) iz Bileće, osumnjičenom da je krajem avgusta džipom pokušao ubiti više osoba tokom tradicionalne manifestacije u selu Bijeljani.

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Vujović se tereti za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, počinjeno pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju.

"Okružno javno tužilaštvo u Trebinju je podnijelo Okružnom sudu u Trebinju Prijedlog za produženje mjere pritvora za lice Ž.V. iz Bileće zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 4. i 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 22. istog Zakonika", ističe se u saopštenju Tužilaštva.

Džipom proganjao ljude po livadi

Dramatični događaj odigrao se 22. avgusta neposredno nakon završetka tradicionalnih konjskih trka, a detalji napada detaljno su opisani u istrazi.

"Navedeno lice se sumnjiči da je, dana 22. avgusta 2026. godine, oko 18,50 časova, u mjestu Bijeljani, opština Bileća, pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju pokušao lištiti života više lica, na način da je na mjestu održavanja konjskih trka i drugih tradicionalnih igara, a nakon završetka istih, na livadi gdje je ostao okupljen veći broj lica sjeo u putničko motorno vozilo – džip, marke Audi Q7", vozilom uletio u okupljena lica i na haubu vozila nabacio oštećenog V.S. i tako ga vozio oko sto metara", navode iz Tužilaštva.

Dalje se dodaje da se oštećeni držao za brisače vozila sve dok nije spao sa haube na tlo, da bi mu u pomoć pritekli njegov brat A.S. i lica M.D. i A.V. i podigli ga sa zemlje.

Napad nije stao: Gazio i one koji su pružali pomoć

Međutim, napadač se tu nije zaustavio već je nastavio sa bezobzirnim proganjanjem ljudi po polju, što je zabilježeno i na šokantnom video-snimku koji je preplavio javnost.

"Osumnjičeni se sa vozilom okrenuo i ponovo sa vozilom ušao među njih i vozilom ponovo udario oštećenog V.S. koji je usljed siline udara ostao da leži na tlu i vozilom udario i oštećene A.S, M.D.i A.V. koji su u pružali pomoć otećenom V.S.", preciziraju iz Tužilaštva i dodaju da je "tom prilikom oštećeni V.S. zadobio teške tjelesne povrede, a oštećeni A.S, A.V. i M.D. su zadobili tjelesne povrede".

Razlozi za produženje pritvora

Nakon što je pregazio okupljene, Vujović je pobjegao sa lica mjesta i jedno vrijeme se nalazio u bjekstvu, dok je policija ubrzo uhapsila dvojicu muškaraca zbog sumnje da su mu pomogli. Sam Vujović je lociran i lišen slobode naknadno, nakon čega mu je bio određen jednomjesečni pritvor.

Govoreći o razlozima zbog kojih osumnjičeni mora ostati iza rešetaka, iz ove pravosudne institucije podvlače jasne zakonske okvire.

"Razlozi za predlaganje mjere pritvora sastoje se u tome da postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti", zaključuje se u saopštenju Tužilaštva.

Odluku o produženju pritvora donijeće Okružni sud u Trebinju.