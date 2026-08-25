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"Bacao je stolove na nas, pa sjeo u kola": Otkriveno šta je prethodilo užasu kod Bileće

"Bacao je stolove na nas, pa sjeo u kola": Otkriveno šta je prethodilo užasu kod Bileće

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Miloš Dumnić otkriva detalje incidenta na konjskim trkama kod Bileće, gdje je Željko Vujović pregazio četiri mladića.

Miloš Dumnić otkrio detalje napada kod Bileće: Vujović nas je čekao autom Izvor: Facebook/Shutterstock/Andy Sutherland

Miloš Dumnić, jedan od mladića koje je Željko Vujović pregazio automobilom tokom konjskih trka kod Bileće, ispričao je šta se dešavalo prije nego što je haos počeo.

Grupa mladića iz bilećkog sela Korita odlučila je da subotu provede gledajući konjičke trke u selu Bijeljani. Ispratili su takmičenje i došli na piće, i to pod šator Vujovića. Nedugo zatim, krenula je rasprava, priča za ATV Miloš Dumnić.

"Došlo je do nesporazuma nakon čega je on počeo da baca stolove i stolice oko našeg stola. Mi smo sa njim popričali, nije bilo svađe, guranja i prepirke. Kada smo pošli kući, on nas je čekao sa automobilom, a onda je pošao prema nama, počeo je da nas udara", ispričao je Dumnić.

Vujović je pregazio četiri mladića. Trojica su završila sa lakšim povredama, a jedan sa težim, pa je i dalje na Odeljenju intenzivne nege. Stabilan je i očekuje ga operacija.

Nakon toga, Vujović je počeo da bježi. Policija ga je pronašla i zajedno sa pomagačima predala trebinjskom Tužilaštvu.

Na teret mu se stavlja krivično djelo "Pokušaj teškog ubistva". Zbog težine djela, sudiće mu se pred Okružnim sudom u Trebinju.

Osim njega, uhapšene su još tri osobe. Dva mladića koja se sumnjiče da su Vujoviću pomagala u bekstvu i jedna ženska osoba kojoj se na teret stavlja krivično djelo sprečavanje dokazivanja.

(ATV/MONDO)

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