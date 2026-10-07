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Otkriveno ko je prijavio lažnu bombu u Centru srednjih škola u Trebinju

Otkriveno ko je prijavio lažnu bombu u Centru srednjih škola u Trebinju

Autor Dušan Volaš
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Pripadnici Policijske uprave Trebinje identifikovali su i pronašli maloljetnu osobu koja se sumnjiči da je uputila lažnu dojavu o podmetnutoj bombi u trebinjskom Centru srednjih škola.

Policija rasvijetlila slučaj u Trebinju: Identifikovan maloljetnik zbog lažne dojave o bombi Izvor: Shutterstock

Maloljetnik je osumnjičen za krivično djelo lažno prijavljivanje krivičnog djela, saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.

O svemu je obavješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je policijskim službenicima naložilo da preduzmu mjere i radnje s ciljem dokumentovanja krivičnog djela.

Policija u Trebinju juče je dobila telefonsku prijavu od nepozne osobe da se u školskoj torbi jednog učenika u Centru srednjih škola nalazi bomba i kilogram eksploziva, ali se ispostavilo da je dojava bila lažna.

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Tagovi

lažna dojava Trebinje bomba

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