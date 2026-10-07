Odlična zarada, a radnika ni na vidiku: Novac više nije presudan, ove poslove svi odbijaju, evo i zašto

Dobra plata više nije garancija za pronalazak radnika. Na tržištu vlada paradoks gdje deficitarna zanimanja nude odličnu zaradu, ali kandidatima presuđuju rad u smjenama, teški uslovi i velika odgovornost.

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Na tržištu rada postoji neobičan paradoks, neki poslovi nude solidnu zaradu i stalnu potražnju za radnicima, ali poslodavci ih ipak teško popunjavaju.

Problem često nije u plati. Ljude odbijaju uslovi rada, fizički napor, smjene, rad vikendom, udaljene lokacije ili činjenica da posao nosi veću odgovornost. Zbog toga se pojedina zanimanja sve češće nalaze u grupi poslova za koje poslodavci teško pronalaze radnike.

Plata nije uvijek glavni problem

Kada se govori o deficitarnim zanimanjima, najčešće se prvo pomisli na niske zarade. Međutim, situacija je mnogo složenija. Postoje poslovi kod kojih zarada može biti iznad prosjeka, ali interesovanje radnika i dalje nije dovoljno veliko. Razlog je jednostavan: novac nije jedini kriterijum kada ljudi biraju posao.

Neko neće da radi noću, drugi ne želi fizički težak posao, trećem smetaju višemjesečni rad van mjesta stanovanja, dok četvrti ne želi posao sa velikom odgovornošću.

Koja zanimanja najteže pronalaze radnike?

Među poslovima koji se u različitim zemljama često suočavaju sa manjkom radne snage nalaze se pojedina zanatska i tehnička zanimanja, poslovi u transportu, građevinarstvu, industriji, ugostiteljstvu i njezi.

Zajedničko im je to što zahtjevaju konkretne vještine i spremnost na uslove koje dio radne snage nije spreman da prihvati. U pojedinim slučajevima poslodavci zbog toga nude veću platu, bonuse, plaćen smještaj ili druge pogodnosti kako bi privukli radnike.

Zašto ljudi odbijaju dobro plaćene poslove?

Jedan od glavnih razloga jeste radno vrijeme. Posao koji podrazumjeva noćne smjene, rad vikendom ili česte promjene rasporeda može biti znatno manje privlačan od klasičnog radnog vremena, čak i kada je plata viša.

Drugi problem je fizičko opterećenje. Građevinski radnici, pojedini industrijski radnici, vozači i zanatlije često rade u zahtjevnim uslovima, pa dio ljudi radije bira manje plaćen posao koji je fizički lakši. Tu je i odgovornost.

Neka zanimanja zahtjevaju rad sa skupom opremom, velikom mehanizacijom, opasnim materijalima ili ljudima, zbog čega je obuka duža, a pritisak veći.

Poslovi bez fakulteta koji mogu dobro da se plate

Posebno zanimljiva kategorija su zanimanja za koja nije neophodna fakultetska diploma. Kod pojedinih zanata iskustvo, licenca i praktično znanje mogu biti vrijedniji od formalnog obrazovanja.

Električari, varioci, vodoinstalateri, CNC operateri, mehaničari, tehničari i brojni drugi stručni radnicimogu imati veoma dobre prihode kada steknu iskustvo i izgrade bazu klijenata ili rade na tržištima gdje postoji veliki nedostatak radne snage. Zato se sve više govori o tome da diploma nije jedini put do dobro plaćenog posla.

Manjak radnika mijenja tržište

Kada za određeni posao nema dovoljno ljudi, poslodavci imaju nekoliko mogućnosti. Mogu da povećaju zarade, ponude dodatne pogodnosti, investiraju u obuku novih radnika ili pokušaju da privuku ljude iz drugih gradova i zemalja.

To već mijenja tržište rada u brojnim sektorima. Posao koji je nekada bio smatran neprivlačnim može postati mnogo bolje plaćen upravo zato što nema dovoljno ljudi koji žele da ga rade.

Da li se isplati prihvatiti posao koji drugi izbjegavaju?

Odgovor zavisi od konkretnih uslova. Ako je plata visoka, postoji mogućnost napredovanja i posao omogućava sticanje tražene vještine, zahtjevniji uslovi rada nekome mogu predstavljati dobru priliku. Ali visoka zarada sama po sebi nije dovoljna.

Pre prihvatanja posla važno je provjeriti radno vrijeme, broj slobodnih dana, fizičko opterećenje, mogućnost napredovanja, troškove života i da li je potrebno dodatno školovanje ili licenca.

Upravo tu leži razlog zbog kojeg neki od najbolje plaćenih deficitarnih poslova ostaju nepopunjeni, ono što poslodavac može da plati nije uvijek dovoljno da nadoknadi ono što posao zahtijeva.

(Mondo)