Isplata bez odigrane igre: Ovako su Rusi navodno izvlačili novac iz aparata u Banjaluci

Državljani Rusije danima su u Banjaluci pljačkali aparate za igre na sreću, te su vlasnicima pričinili štetu od nekoliko desetina hiljada maraka.

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Iz policijske uprave Banjaluka saopšteno je da su uhapšena dvojica Rusa, ali prema saznanjima Srpskainfo u ekipi su bila četvorica.

"Radi se o profesionalcima koji su znali tačno kako da na prevaru izvuku novac iz aparata na igre na sreću i sumnja se da se nisu sa ovim bavili samo u Banjaluci", kaže sagovornik Srpskainfo.

Dodaje da bi se oni vozali gradom i tražili lokale u kojima postoje aparati za igre na sreću i zatim birali metu.

"U Banjaluku su došli iz Sarajeva, iznajmljenim automobilom. Kada odaberu metu, parkirali bi se ispred kafića i jedan bi ostao u automobilu za laptopom, a ostali bi ušli u kafić. Odmah bi zaposlenima rekli da su iz Rusije i na taj način ulazili u priču, kako bi pokušali omesti vlasnika i radnike dok pripremaju prevaru", pojašnjava izvor Srpskainfo.

Oni bi zatim prilazili aparatima za igre na sreću i uplaćivali najčešće iznos od 100 maraka, a dok niko ne gleda uz pomoć nekih elektronskih uređaja i vjerovatno trećeg lica, koje je ostalo u autu, „upadali“ su u sistem aparata.

"U jednom lokalu su uplatili novac u tri aparata i na svim aparatima bi izabrali dvije iste igre. Radilo se o “American poker” i o voćkicama. Svi znaju kako se igraju aparati za igre na sreću, međutim oni nijednom nisu pritisnuli tipku koja treba da pokrene igru. Već su lupali na isti način po tipkama aparata i na taj način upadali u sistem", ističe izvor.

Radnici su primijetili da je aparat proizvodio čudne zvukove, ali opet nisu posumnjali da se radi o prevarama.

"Poslije nekoliko trenutaka dolazili bi do zaposleni i donosili potvrde o dobijenom novcu i tražili isplate. Nakon što dobiju novac odlazili su iz tog lokala i tražili nove žrtve", pojasnio je sagovornik.

Podsjećamo, policija je saopštila da su uhapšeni A. N. i V. K., zbog sumnje da su neovlašteno pristupali zaštićenim sistemima aparata za igre na sreću, namještali dobitne kombinacije i isplaćivali novac. Oni su krivična djela navodno počinili u periodu od 20. do 25. oktobra, koristeći elektronske uređaje i zaobilazeći mjere zaštite sistema.

(Mondo)