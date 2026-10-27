Isplata bez odigrane igre: Ovako su Rusi navodno izvlačili novac iz aparata u Banjaluci

Državljani Rusije danima su u Banjaluci pljačkali aparate za igre na sreću, te su vlasnicima pričinili štetu od nekoliko desetina hiljada maraka.
Iz policijske uprave Banjaluka saopšteno je da su uhapšena dvojica Rusa, ali prema saznanjima Srpskainfo u ekipi su bila četvorica.
"Radi se o profesionalcima koji su znali tačno kako da na prevaru izvuku novac iz aparata na igre na sreću i sumnja se da se nisu sa ovim bavili samo u Banjaluci", kaže sagovornik Srpskainfo.
Dodaje da bi se oni vozali gradom i tražili lokale u kojima postoje aparati za igre na sreću i zatim birali metu.
"U Banjaluku su došli iz Sarajeva, iznajmljenim automobilom. Kada odaberu metu, parkirali bi se ispred kafića i jedan bi ostao u automobilu za laptopom, a ostali bi ušli u kafić. Odmah bi zaposlenima rekli da su iz Rusije i na taj način ulazili u priču, kako bi pokušali omesti vlasnika i radnike dok pripremaju prevaru", pojašnjava izvor Srpskainfo.
Oni bi zatim prilazili aparatima za igre na sreću i uplaćivali najčešće iznos od 100 maraka, a dok niko ne gleda uz pomoć nekih elektronskih uređaja i vjerovatno trećeg lica, koje je ostalo u autu, „upadali“ su u sistem aparata.
"U jednom lokalu su uplatili novac u tri aparata i na svim aparatima bi izabrali dvije iste igre. Radilo se o “American poker” i o voćkicama. Svi znaju kako se igraju aparati za igre na sreću, međutim oni nijednom nisu pritisnuli tipku koja treba da pokrene igru. Već su lupali na isti način po tipkama aparata i na taj način upadali u sistem", ističe izvor.
Radnici su primijetili da je aparat proizvodio čudne zvukove, ali opet nisu posumnjali da se radi o prevarama.
"Poslije nekoliko trenutaka dolazili bi do zaposleni i donosili potvrde o dobijenom novcu i tražili isplate. Nakon što dobiju novac odlazili su iz tog lokala i tražili nove žrtve", pojasnio je sagovornik.
Podsjećamo, policija je saopštila da su uhapšeni A. N. i V. K., zbog sumnje da su neovlašteno pristupali zaštićenim sistemima aparata za igre na sreću, namještali dobitne kombinacije i isplaćivali novac. Oni su krivična djela navodno počinili u periodu od 20. do 25. oktobra, koristeći elektronske uređaje i zaobilazeći mjere zaštite sistema.
(Mondo)