Uhapšen Zmaj od Šipova: Osumnjičen za nanošenje teških tjelesnih povreda

Policija je uhapsila Iliju Grahovca, poznatijeg kao Zmaj od Šipova, zbog sumnje da je povrijedio sugrađanina. Nakon ispitivanja pušten da se brani sa slobode

Izvor: Screenshot/ Podcast: "Bez rukavica sa Božom Marićem"

Policija je uhapsila Iliju Grahovca, poznatijeg pod nadimkom Zmaj od Šipova, potvrđeno je portalu Srpskainfo.

U Policijskoj upravi Mrkonjić Grad naveli su da je Grahovac osumnjičen za krivično djelo tjelesna povreda, jer se tereti da je nanio povrede sugrađaninu.

Nakon obavljene kriminalističke obrade, osumnjičeni je pušten da se brani sa slobode, dok istragu u ovom predmetu vodi Okružno javno tužilaštvo Banjaluka – Područna kancelarija u Mrkonjić Gradu. Grahovac je u proteklom periodu više puta privođen od strane policijskih organa. U decembru prošle godine priveden je kada je za dlaku izbjegao krivičnu prijavu zbog bježanja, a potom i sukoba sa policijskim službenicima

Osnovni sud u Mrkonjić Gradu osudio je Iliju Grahovca u oktobru 2023. godine na novčanu kaznu od 2.000 maraka jer je u oktobru 2022. putem društvenih mreža javno pozivao na likvidaciju predsjednika Partije demokratskog progresa Branislava Borenovića.

Okrivljeni je na suđenju priznao krivicu, uputio izvinjenje i pokajao se za počinjeno djelo.

„Bez obzira na činjenicu da je Grahovac proglašen krivim, nakon ličnog i javnog izvinjenja i činjenice da je bio nagovaran da to uradi, ja sam pred sudom izjavio da mu opraštam, što mu je sigurno ublažilo kaznu. Moj cilj nije bio da krivično odgovara ili materijalna korist, iako su njegove riječi bile vrlo teške, a pozivi za likvidaciju bili usmjereni direktno protiv mene. Cilj mi je da pokažem da politički motivisana mržnja ne treba proći nekažnjeno“, izjavio je tada Borenović.

Grahovac je hapšen i u avgustu 2019. godine kada je povrijedio komšiju S.S. koga je, prema optužnici, udario čekićem u glavu nakon što mu je ovaj nožem ubo kravu. Zbog toga je proveo mjesec dana u pritvoru, a po napuštanju ćelije otišao je u rijaliti program gdje je prepričavao zatvorske dane.

„Neće više Zmaj biti glup i laprdati! Pokušali su me ubiti, ubiti moju stoku. Sudija koji me zatvorio odgovaraće pred Bogom što mi je medvjed napao stoku. Do smrti ću tražiti da sud osudi medvjeda koji mi je pobio nejaku telad“, izjavio je tada Grahovac pred kamerama.

Pored toga, Grahovac je zbog nelegalnog oružja hapšen i 2015, 2017. i 2018. godine, ali je u svim tim postupcima pravosnažno oslobođen optužbi.