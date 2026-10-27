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U Banjaluci uhapšena dva Rusa: Osumnjičeni za hakovanje aparata za igre na sreću

U Banjaluci uhapšena dva Rusa: Osumnjičeni za hakovanje aparata za igre na sreću

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Banjalučka policija uhapsila je dva državljanina Ruske Federacije, inicijala A. N. i V. K., zbog sumnje da su neovlašteno pristupali zaštićenim sistemima aparata za igre na sreću, namještali dobitne kombinacije i isplaćivali novac.

U Banjaluci uhapšena dva Rusa Izvor: Shutterstock

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, osumnjičeni su krivična djela navodno počinili u periodu od 20. do 25. oktobra, koristeći elektronske uređaje i zaobilazeći mjere zaštite sistema.

Na taj način su, kako se sumnja, sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist.

Po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci izvršen je pretres vozila koje su koristili osumnjičeni. Tom prilikom pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Osumnjičeni su predati u nadležnost Službe za poslove sa strancima BiH, Terenski centar Banjaluka.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv osumnjičenih biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

(Mondo)

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Tagovi

Banjaluka igre na sreću hapšenje rusi

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