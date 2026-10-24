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Uhapšen teoretičar zavjera Dejan Lučić: Predviđanjima na TikToku izazivao paniku uoči izbora u Srbiji

Uhapšen teoretičar zavjera Dejan Lučić: Predviđanjima na TikToku izazivao paniku uoči izbora u Srbiji

Izvor mondo.rs
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Publicista Dejan Lučić priveden je zbog sumnje da je na TikToku širio lažne informacije i izazivao strah među građanima pred izbore u Srbiji.

Uhapšen dejan lučić Izvor: TikTok/screenshot

Publicista Dejan Lučić uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je lažnim tvrdnjama u objavi na društvenoj mreži TikTok izazivao paniku i strah među građanima uoči parlamentarnih izbora.

Po nalogu VJT u Beogradu uhapšen je Lučić, jer je svojim lažnim tvrdnjama o scenariju na izborni dan u nedjelju htio da izazove paniku i strah kod građana, prenosi agencija Tačno.

Lučić je objavio snimak u kojem, pored ostalog, tvrdi da će "Vučić pokrasti izbore i da će proglasiti pobjedu", te da će poslije toga više od milion nezadovoljnih građana izaći na ulice, ali da vojska i policija neće reagovati pred tom masom.

(Mondo.rs)

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Srbija izbori hapšenje

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