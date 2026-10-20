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Savjet ministara dao saglasnost: Biračka mjesta za izbore u Srbiji otvorena na 27 lokacija u BiH

Savjet ministara dao saglasnost: Biračka mjesta za izbore u Srbiji otvorena na 27 lokacija u BiH

Autor Dušan Volaš
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Savjet ministara BiH dao je saglasnost za organizovanje glasanja državljana Srbije na parlamentarnim izborima zakazanim za nedjelju, 25. oktobar. Biračka mjesta biće otvorena na ukupno 27 lokacija širom Bosne i Hercegovine, u terminu od 7 do 20 časova.

Parlament i Savjet ministara BiH Izvor: MONDO

Državljani Srbije sa boravkom u BiH moći će ostvariti svoje biračko pravo u Ambasadi Republike Srbije u Sarajevu, Generalnom konzulatu u Banjoj Luci, Generalnom konzulatu u Mostaru, te u konzularnim kancelarijama u Trebinju i Drvaru. Pored toga, glasačka mjesta u Banjoj Luci biće otvorena i u Poslovnoj zgradi i TK Centru MTEL-a.

Škole i ustanove kulture

Glasanje će se odvijati i u brojnim obrazovnim i kulturnim ustanovama. Biračka mjesta biće postavljena u Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Bijeljini, Srednjoškolskom centru u Bratuncu, Srpskoj kući u Brčko distriktu BiH, Područnoj školi u MZ Branjevo u Zvorniku, Srednjoškolskom centru "Ivo Andrić" u Višegradu, Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Vlasenici, Kulturnom centru u Gradišci, te Centru za kulturu i obrazovanje u Doboju.

Takođe, glasači će moći izaći na birališta u osnovnim školama "Sveti Sava" u Zvorniku, Loparama i Foči, OŠ "Vuk Karadžić" u Novom Goraždu, OŠ "Srbija" na Palama, OŠ "Desanka Maksimović" u Prijedoru, OŠ "Sokolac” na Sokocu, kao i u Sportsko-kulturnom centru u Modriči, Srednjoškolskom centru u Mrkonjić Gradu, Srednjoškolskom centru "27. januar” u Rogatici, Srednjoškolskom centru u Rudom i Centru za kulturu "Filip Višnjić” u Ugljeviku.

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Savjet ministara glasanje Srbija BiH

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