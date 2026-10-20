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Konaković uslovio sjednicu Savjeta ministara: SNSD prvo da odblokira tačke MVP-a

Konaković uslovio sjednicu Savjeta ministara: SNSD prvo da odblokira tačke MVP-a

Autor Haris Krhalić Izvor Klix
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Elmedin Konaković traži da ministri SNSD-a odblokiraju tačke Ministarstva spoljnih poslova prije sjednice o glasanju državljana Srbije u BiH.

Panel02.jpeg Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova

Savjet ministara BiH danas bi trebalo da razmatra zahtjev da državljani Srbije glasaju na parlamentarnim izborima u toj zemlji 25. oktobra na teritoriji BiH, ali će prije toga održati sjednicu sa tačkama Ministarstva spoljnih poslova koje su ranije bile blokirane, piše Klix.

Prva, 88. vanredna telefonska sjednica zakazana je za 15 časova na nalog predsjedavajuće Savjeta ministara Borjane Krišto. Na dnevnom redu su prijedlozi i informacije koje je uputilo Ministarstvo spoljnih poslova BiH, na čijem je čelu Elmedin Konaković.

Prema informacijama iz poziva članovima Savjeta ministara, usvajanje ovih tačaka uslov je koji je Konaković postavio za zakazivanje druge vanredne sjednice, koju je zatražio ministar spoljnih trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac.

Među tačkama prve sjednice je prijedlog odluke o visini osnovice za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH za 2026. godinu.

Ministri će razmatrati i davanje saglasnosti za imenovanje švajcarskog odbrambenog atašea za BiH sa sjedištem u Beogradu, pukovnika Thierryja Bernarda Ghislaina Jeantyja.

Na dnevnom redu su i višegodišnji projekat rekonstrukcije i opremanja objekta diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u Madridu, izmjene odluke o kupovini, adaptaciji i opremanju objekata za predstavništva u Rimu i Vatikanu, kao i informacija o radu komisije koja je razmatrala ponude za njihovu kupovinu.

O pojedinim tačkama koje se odnose na Rim i Vatikan ministri će se izjašnjavati u drugom krugu glasanja.

Za prijedlog koji se odnosi na osnovicu za plate očekuje se i mišljenje Ministarstva finansija i trezora BiH, nakon čega bi tekst mogao biti korigovan.

Košarac traži saglasnost za glasanje državljana Srbije

Druga vanredna sjednica, koju je zatražio Košarac, trebalo bi da bude održana poslijepodne. On traži da Savjet ministara da saglasnost da državljani Srbije 25. oktobra glasaju na parlamentarnim izborima na teritoriji BiH.

Konaković je juče poručio da ovaj prijedlog neće podržati bošnjački ministri. Istovremeno je zatražio da ministri iz SNSD-a prethodno odblokiraju desetak tačaka Ministarstva spoljnih poslova, među kojima su pitanja kupovine objekata za diplomatsko-konzularna predstavništva, imenovanja atašea i osnovice za plate u diplomatskoj mreži.

Članovi Savjet ministara o tačkama prve sjednice izjašnjavaće se nakon njenog zvaničnog otvaranja.

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Tagovi

Savjet ministara Elmedin Konaković SNSD

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