Savjet ministara bez kvoruma: Bez odluke o danu žalosti 11. jula u BiH

Savjet ministara BiH na telefonskoj sjednici nije razmatrao odluku o proglašenju 11. jula danom žalosti u BiH zbog nedostatka kvoruma.

Izvor: Srna

Savjet ministara nije danas na telefonskoj sjednici razmatrao prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u BiH zbog nedostatka kvoruma.

Na 79. vanrednoj telefonskoj sjednici za predloženu tačku dnevnog reda bilo je osam glasova, dok ministri iz Republike Srpske nisu glasali.

Iz Savjeta ministara saopšteno je da su inicijativu za donošenje odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u BiH zajednički podnijeli Ministarstvo inostranih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane.