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Košarac zatražio vanrednu sjednicu Savjeta ministara: Traži se odobrenje za glasanje državljana Srbije u BiH

Košarac zatražio vanrednu sjednicu Savjeta ministara: Traži se odobrenje za glasanje državljana Srbije u BiH

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Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Staša Košarac zatražio je vanrednu sjednicu Savjeta ministara na kojoj bi trebalo da bude razmotren zahtjev za davanje saglasnosti za glasanje državljana Srbije u BiH, saznaje Srna.

Srn2026-7-30_1639668_1.jpg Izvor: Goran Janjić/Srna

U obrazloženju zahtjeva je navedeno da je Ambasada Srbije u BiH notom Ministarstvu inostranih poslova u Savjetu ministara od 28. septembra 2026. godine dostavila obavještenje da će se u Srbiji 25. oktobra održati parlamentarni izbori sa zahtjevom za davanje saglasnosti da se na teritoriji BiH omogući glasanje i otvore biračka mjesta.

Time se potvrđuje reciprocitet u glasanju na teritoriji Srbije državljana BiH.

Košarac je ranije rekao da neće odustati od zahtjeva da se državljanima Srbije omogući da 25. oktobra glasaju u BiH na parlamentarnim izborima u Srbiji, kao i da će Republika Srpska adekvatno odgovoriti, ako to ne bude riješeno.

On je istakao da ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković time što ne želi da uputi na odlučivanje notu Ambasade Srbije kako bi državljani Srbije mogli da glasaju u BiH šalje vrlo lošu poruku i opstruiše ostvarivanje biračkog prava državljana Srbije.

Eventualno uskraćivanje mogućnosti glasanja, upozorio je Košarac, pogodilo bi i državljane Srbije bošnjačke nacionalnosti.

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Savjet ministara Srbija BiH

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