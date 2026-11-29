Na graničnom prelazu Izačić ukinuta je zabrana saobraćaja za teretna vozila nakon što su uslovi za vožnju u Hrvatskoj normalizovani, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Izvor: AMS RS



Na graničnom prelazu Izačić ukinuta je zabrana saobraćaja za teretna vozila nakon što su uslovi za vožnju u Hrvatskoj normalizovani, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Trenutno saobraćaju sve kategorije vozila, uz pojačanu frekvenciju na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj.

Frekvencija vozila pojačana je i na prelazu Velika Kladuša na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj, dok na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

(Mondo)