Nakon jutarnjeg snijega i susnježice u Srpskoj i FBiH očekuje se smanjenje oblačnosti, dok će naredna noć biti vedra i hladna uz mraz.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Bosni i Hercegovini će, nakon slabog snijega i susnježice tokom jutra, uslijediti smanjenje oblačnosti uz kraće sunačne intervale.

Naredne noći očekuje se pretežno vedro i hladno vrijeme uz mraz, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Hercegovini će tokom dana uglavnom biti sunčano uz promjenljivu oblačnost i vjetrovito.

Duvaće umjeren do pojačan vjetar, u višim predjelima tokom dana jak sjevernih smjerova, dok se u Hercegovini očekuje umjerena do jaka bura, ponegdje na udare i olujna.

Rođeno 12 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, šest djevojčica i šest dječaka, rečeno je Srni u porodilištima. Šest beba rođeno je u Banjaluci, dvije u Bijeljini i Doboju, a po jedna u Prijedoru i Istočnom Sarajevu. U Banjaluci su rođene tri djevojčice i tri dječaka, u Bijeljini i Doboju po jedna djevojčica i po jedan dječak, u Prijedoru jedan dječak, a u Istočnom Sarajevu jedna djevojčica. Poroda nije bilo u porodilištima u Zvorniku, Foči, Gradišci, Trebinju i Nevesinju.

Dnevna temperatura vazduha od dva do šest, na jugu do 12, a u višim predjelima od minus jedan stepen Celzijusov.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Čemerno minus pet, Srebrenica minus jedan, Tuzla i Bihać nula, Banjaluka, Bijeljina, Foča, Višegrad i Ribnik jedan, Doboj, Brčko i Zenica dva, Bileća šest, Trebinje osam, Mostar devet, te Neum 10 stepeni Celzijusovih.

U Srebrenici je palo 25 centimetara snijega, u Rudom 11, u Bijeljini 10, u Novom Gradu osam, na Mrakovici sedam, u Banjaluci, Doboju, Srpcu, na Sokocu i na Mrakovici sedam, u Kneževu pet, u Prijedoru i na Čemernu dva, a u Gacku jedan.

Visina snijega u Srebrenici jutros je 26 centimetara, na Sokocu 10, na Mrakovici osam, a u Bijeljini, Kneževu, Rudom i na Čemernu četiri.