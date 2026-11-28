Svjetski poznata manekenka Naomi Kembel stigla je na Jahorinu, gdje će nastupiti kao DJ povodom otvaranja nove zimske turističke sezone.

Izvor: Srna/Maja Brčkalo

Svjetski poznata manekenka Naomi Kembel stigla je na Jahorinu, gdje će večeras nastupiti kao DJ povodom početka nove zimske turističke sezone. Uoči nastupa obratila se novinarima i izrazila oduševljenje dobrodošlicom.

Na konferenciji za medije predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek istakao je da dolazak jedne od najpoznatijih svjetskih manekenki predstavlja veliku čast za Jahorinu, naglasivši da je njeno ime sinonim za glamur, ljepotu i uspjeh.

„Milioni djevojaka i djevojčica s naših prostora maštali su da budu jedna Naomi Kembel ili barem da je vide. Drago nam je što smo gostima na Jahorini omogućili ovakvu svjetsku zvijezdu, što govori samo jedno – Jahorina je svijet i svijet je na Jahorini. Mi nismo više ni regionalno, ni lokalno skijalište, već svjetsko i taj nivo ćemo zadržati. Drago mi je što je s dolaskom Naomi Kembel stigao i snijeg, kojeg juče nije bilo“, poručio je Elek.

Nakon što se izvinio novinarima zbog manjeg kašnjenja konferencije, Elek je slavnoj manekenki uručio poseban poklon – tradicionalnu, ručno rađenu haljinu iz Sarajevsko-romanijske regije.

Kembel nije krila oduševljenje poklonom, zahvalila je na srdačnom dočeku i otkrila da prvi put boravi na Jahorini, prenosi Klix.ba.

„Veoma sam srećna što sam ovdje. Svima vam želim sjajan početak ski-sezone i otvaranje ovog prelijepog odmarališta. Veliko mi je zadovoljstvo i radujem se što ću večeras puštati muziku za vas. Nadam se da ćete svi plesati“, poručila je Kembelova.

Njen večerašnji nastup u ulozi DJ-a privukao je veliku pažnju javnosti, a njime će ujedno biti obilježen i početak nove zimske turističke sezone na olimpijskoj planini.