Benjamin Netanjahu spreman je da bude drugi premijer u rotaciji sa Gadijem Ajzenkotom, a Jair Lapid odgovorio mu je nazvavši ga serijskim prevarantom.

Izvor: photocosmos1/Shutterstock

Izraelski premijer u tehničkom mandatu Benjamin Netanjahu spreman je da bude drugi premijer u rotaciji sa predsjednikom stranke Jašar Gadijem Ajzenkotom, kome je povjeren mandat za sastav nove vlade, izjavio je danas neimenovani zvaničnik u kabinetu Netanjahua.

"Tajms of Izrael" piše da o tom potezu postoje podijeljena mišljenja unutar kruga sadašnjeg premijera.

Javni emitet Kan navodi da će ponuda biti prenijeta nezvaničnim kanalima, što će Netanjahuovoj stranci Likud omogućiti da održi uvjerljivu mogućnost poricanja, dok je stranka i dalje podijeljena oko uslova bilo kakvog takvog aranžmana, navodi "Juronjuz".

U isto vrijeme, Ajzenkot je navodno obećao koalicionim partnerima, predsjedniku Demokratske stranke Jairu Golanu i predsjedniku stranke Jisrael Bejtenu Avigdoru Libermanu da neće formirati vladu jedinstva sa Netanjahuom bez njihovog odobrenja.

Stigao ekspresan odgovor

Jedan od vodećih predstavnika izraelske opozicije Jair Lapid oštro je reagovao na prijedlog Benjamina Netanjahua o formiranju vlade nacionalnog jedinstva, nazvavši ga serijskim prevarantom.

Netanjahu je predložio formiranje vlade na čijem bi čelu bio Gadi Ajzenkot, dok bi on preuzeo funkciju njegovog zamjenika.

Lapid je izrazio nepovjerenje prema Netanjahuovoj ponudi, poručivši da bi nova vlada prvo morala da položi zakletvu, prije nego što počnu pregovori o njenom proširenju.

„Netanjahuov prijedlog je još jedna prozirna prevara serijskog prevaranta koji je izigrao svakog partnera i prekršio svaki dogovor. Jedini način da se ovaj prijedlog stavi na probu jeste polaganje zakletve vlade na čijem bi čelu bio Ajzenkot, a tek nakon toga mogu početi pregovori o mogućnosti njenog proširenja“, poručio je Lapid.