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Netanjahu na sve načine pokušava da ostane u vlasti: Pozvao Ajzenkota da formira vladu nacionalnog jedinstva

Netanjahu na sve načine pokušava da ostane u vlasti: Pozvao Ajzenkota da formira vladu nacionalnog jedinstva

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Benjamin Netanjahu pozvao je Gadija Ajzenkota da formira vladu nacionalnog jedinstva, dok se političke tenzije u Izraelu nastavljaju.

Netanjahu pozvao Ajzenkota da formira novu vladu Izvor: JNA PRESS, JNA PRESS / Alamy / Profimedia / Alexi J. Rosenfeld / Getty images / Profimedia

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pozvao je lidera Jašara Gadija Ajzenkota da formira vladu nacionalnog jedinstva uključujući i njegovu stranku Likud.

Netanjahu je rekao da bi nova vlada trebalo da uključuje sve stranke koje podržavaju postojanje Izraela kao države jevrejskog naroda.

Ponovio je tvrdnje da Iran planira da napravi nuklearno oružje i napadne Izrael koji, kako je istakao, jednom zauvijek mora da otkloni ovu egzistencijalnu prijetnju.

Izraelski predsjednik Isak Hercog zadužio je Ajzenkota da formira novu vladu nakon izbornih gubitaka koje je vladajuća koalicija Netanjahua pretrpjela u oktobru.

U međuvremenu, Ajzenkot je juče optužio izraelskog premijera da vodi "nasilnu" i "rasističku" kampanju protiv arapske zajednice i upozorio da bi Netanjahu mogao da iskoristi geopolitičku situaciju u svoju korist, objavio je portal "Baha".

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Tagovi

Izrael Benjamin Netanjahu Gadi Ajzenkot

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