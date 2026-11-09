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Netanjahu se ne miri sa gubitkom vlasti: Mandat pripao opoziciji, on traži vladu nacionalnog jedinstva

Netanjahu se ne miri sa gubitkom vlasti: Mandat pripao opoziciji, on traži vladu nacionalnog jedinstva

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Benjamin Netanjahu izjavio da bi trebalo da predvodi vladu jedinstva jer je Likud osvojio najviše glasova, iako je mandat povjeren Gadiju Ajzenkotu.

Netanjahu se ne miri sa gubitkom vlasti Izvor: photocosmos1/Shutterstock

Vršilac dužnosti premijera Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je bi on trebao da predvodi vladu nacionalanog jedinstva jer je njegova stranka Likud osvojila prvo mjesto na parlamentarnim izborima.

Predsjednik Isak Hercog juče je formalno zadužio lidera opozicije Gadija Ajzenkota da formira sljedeću vladu.

"Vlada jedinstva je suštinska potreba, to je potreba vremena. Likud je pod mojim vođstvom osvojio najviše glasova, četvrt miliona više od sljedeće stranke", rekao je Netanjahu u video obraćanju.

On je pozvao na stvaranje koalicije koja bi okupila sve cionističke i ultraortodoksne stranke i naglasio da bi na njenom čelu trebalo da bude najveća stranka, prenijeli su izraelski mediji.

Netanjahu je rekao da je spreman da počne razgovore sa svakom strankom koja je spremna da razgovara o vladi nacionalnog jedinstva.

Likud je osvojio 27 od 120 mjesta u Knesetu na izborima 27. oktobra, ispred Ajzenkotove stranke Jašar sa 21 mandatom.

Netanjahuov blok obezbijedio je 53 mjesta, a izraelske opozicione stranke 48 mjesta, dok su arapske stranke dobile 19 mandata.

Tokom konsultacija koje je održao Hercog, 67 poslanika preporučilo je Ajzenkota za premijera, 46 je podržalo Netanjahua, a sedam je odbilo da preporuči bilo kog kandidata.

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Izrael Benjamin Netanjahu

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