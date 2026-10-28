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Politički zemljotres nakon izbora u Izraelu: Tramp spreman da se umiješa u vladu sa Netanjahuom na čelu

Politički zemljotres nakon izbora u Izraelu: Tramp spreman da se umiješa u vladu sa Netanjahuom na čelu

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Donald Tramp razmatra mogućnost formiranja vlade nacionalnog jedinstva u Izraelu, uz podršku premijera Netanjahua.

Tramp spreman da se umiješa u vladu sa Netanjahuom na čelu Izvor: YouTube/Pritnscreen/ CBS Evening News/ Donald J Trump

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da će "razmotriti" mogućnost da se uključi u napore za formiranje vlade nacionalnog jedinstva u Izraelu, nakon vanrednih parlamentarnih izbora, na čijem bi čelu bio još uvijek aktuelni premijer Benjamin Netanjahu.

Tramp je za Aksios, odgovarajući na pitanje da li je moguć takav scenario, rekao da o toj ideji ranije nije razmišljao.

"Razmotriću to", kazao je Tramp, prenosi agencija Tačno.

Tramp je kazao da je u početku dobijao "zastrašujuće izvještaje" o Netanjahuovim izgledima na jučerašnjim izborima, ali da je premijer sada "u prilično dobroj poziciji".

"Čuo sam da je moja podrška napravila veliku razliku za Bibija", naveo je Tramp.

Na osnovu većine prebrojanih glasova, procjenjuje se da će Netanjahuova stranka Likud i stranke koje je podržavaju osvojiti oko 53 poslanička mjesta, dok će preostalih 67 pripasti opozicionim strankama.

Među poslaničkim mjestima koja pripadaju opoziciji su i 19 mjesta koja pripadaju arapskim strankama, ključnim članovia antinetanjahuovskog bloka.

(Mondo)

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Tagovi

Donald Tramp Izrael Benjamin Netanjahu SAD

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