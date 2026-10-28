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Otkriven uzrok nezapamćene nesreće u Španiji: Čak 68 mrtvih u sudaru vozova (Foto) 1

Otkriven uzrok nezapamćene nesreće u Španiji: Čak 68 mrtvih u sudaru vozova (Foto)

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Ljudska greška je, kako se sumnja, uzrok sudara vozova u Španiji u kom je stradalo 68 osoba.

Otkriven uzrok nezapamćene nesreće u Španiji Izvor: EPA/Ismael Herrero/EFE

U strašnoj željezničkoj nesreći koja se danas dogodila u Španiji u kojoj je poginulo čak 68 osoba u sudaru dva voza, sumnja se da je ljudska greška uzrok nezapamćene tragedije, piše "LA Times". Nakon kompjuterskog kvara je automatski bezbjednosni sistem zaustavio sve vozove na ugroženoj dionici, ali je dispečer ipak dozvolio nastavak vožnje.

Prema rekonstrukciji nesreće, sumnja se da je automatski bezbjednosni sistem funkcionisao prema ranije utvrđenom pravilniku i planu rada. Međutim, problem je nastao kada je čovjek preuzeo upravljanje saobraćajem.

Španski ministar saobraćaja Oskar Puente je ocijenio odluku dispečera da se nastavi vožnja jednog voza kao "neobjašnjivu" i "neshvatljivu". Otkrio je da je sudaru vozova prethodila neobjašnjiva odluka centralnog sektora za upravljanje željezničkog saobraćaja.

Naglasio je da mašinovođe nisu odgovorne za nesreću. Naveo je da se kvar na kompjuteru dogodio jutros oko 8.30 časova koji je onesposobio bezbjednosti sistem na deionici pruge koja je dugačka 63 kilometara.

Automatski bezbjednosni sistem je momentalno zbog kvara zaustavio sve vozove. Međutim, kontrolni centar je izdao naređenje vozu španske nacionalne željezničke kompanije RENFE da nastavi putovanje i samo 17 minuta kasnije, dogodio se sudar sa 68 mrtvih. 

(Mondo)

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Tagovi

voz Španija nesreća sudar

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Komentari 1

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Jaaa

Džaba mu pametni uređaji kad je on glup

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Hvala što ste poslali vijest.

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