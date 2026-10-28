Otkriven uzrok nezapamćene nesreće u Španiji: Čak 68 mrtvih u sudaru vozova (Foto)

Ljudska greška je, kako se sumnja, uzrok sudara vozova u Španiji u kom je stradalo 68 osoba.

Izvor: EPA/Ismael Herrero/EFE

U strašnoj željezničkoj nesreći koja se danas dogodila u Španiji u kojoj je poginulo čak 68 osoba u sudaru dva voza, sumnja se da je ljudska greška uzrok nezapamćene tragedije, piše "LA Times". Nakon kompjuterskog kvara je automatski bezbjednosni sistem zaustavio sve vozove na ugroženoj dionici, ali je dispečer ipak dozvolio nastavak vožnje.

Prema rekonstrukciji nesreće, sumnja se da je automatski bezbjednosni sistem funkcionisao prema ranije utvrđenom pravilniku i planu rada. Međutim, problem je nastao kada je čovjek preuzeo upravljanje saobraćajem.

Španski ministar saobraćaja Oskar Puente je ocijenio odluku dispečera da se nastavi vožnja jednog voza kao "neobjašnjivu" i "neshvatljivu". Otkrio je da je sudaru vozova prethodila neobjašnjiva odluka centralnog sektora za upravljanje željezničkog saobraćaja.

Naglasio je da mašinovođe nisu odgovorne za nesreću. Naveo je da se kvar na kompjuteru dogodio jutros oko 8.30 časova koji je onesposobio bezbjednosti sistem na deionici pruge koja je dugačka 63 kilometara.

ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda.Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo.Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 https://t.co/3ygGNbwKoK — Capital Radio (@capitalradiob)October 28, 2026

Automatski bezbjednosni sistem je momentalno zbog kvara zaustavio sve vozove. Međutim, kontrolni centar je izdao naređenje vozu španske nacionalne željezničke kompanije RENFE da nastavi putovanje i samo 17 minuta kasnije, dogodio se sudar sa 68 mrtvih.

(Mondo)