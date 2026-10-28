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Drama u zoološkom vrtu u Njemačkoj: Vuk napao djevojčicu (8), helikopterom je prevezli u bolnicu

Drama u zoološkom vrtu u Njemačkoj: Vuk napao djevojčicu (8), helikopterom je prevezli u bolnicu

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Osmogodišnju djevojčicu napao je vuk u zoološkom vrtu u njemačkoj pokrajini Brandenburg. Dijete je helikopterom prevezeno u bolnicu, a zoološki vrt je privremeno zatvoren.

Osmogodišnju djevojčicu napao je vuk u zoološkom vrtu Izvor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Osmogodišnje dijete povrijeđeno je danas kada ga je napao vuk u zoološkom vrtu u njemačkoj pokrajini Brandenburg, saopštila je policija, prenio je Bild.

Djevojčica je prebačena u bolnicu helikopterom Hitne pomoći, a u trenutku napada pored nje je bilo još dvoje djece i jedna osoba zaposlena u Zoološkom vrtu, prenio je Bild.

Zoološki vrt, koji je u privatnom vlasništvu i nalazi se na oko 45 kilometara južno od Berlina, privremeno je zatvoren. Na sajtu te ustanove piše da u tom zoološkom vrtu između ostalog žive mrki medvjedi, risovi, sivi i polarni vukovi. 

Tokom 2016. godine iz tog zoološkog vrta pobjegla su dva lava nakon čega je uslijedila velika policijska akcija.

(Mondo)

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Tagovi

zoološki vrt vuk Njemačka

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