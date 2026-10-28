Sudarila se dva brza voza u Španiji: Najmanje 39 poginulih

Najmanje 39 ljudi poginulo je u sudaru dva brza voza u Španiji.

Izvor: Juanma Jiménez / ContactoPhoto / Profimedia

Obustavljen je saobraćaj na liniji koja povezuje Madrid sa regijom Andaluzijom, a informaciju je potvrdio željeznički operater „Adif“.

„Saobraćaj na brzoj željezničkoj liniji Madrid–Andaluzija obustavljen je nakon naleta jednog voza na drugi“, objavili su na društvenoj mreži „Iks“ iz španskih željeznica.

Španski list „El Pais“ javlja da svjedoci govore o brojnim povrijeđenima, te da su na terenu ekipe hitne pomoći. Isti list navodi da su dva vagona iskliznula sa šina i sletjela niz nasip. Nesreća se, prema pisanju „El Paisa“, dogodila nešto poslije 9.00 časova ujutro po lokalnom vremenu, a do sudara je došlo na potezu između mjesta Los Jebenes i Urda u pokrajini Toledo.

BREAKING: Two high-speed trains collide near Toledo, Spain; multiple injuries reported https://t.co/vBwmEHW6JX — BNO News Live (@BNODesk)October 28, 2026

Vlada strahuje da bi broj poginulih mogao biti veći. Brzi voz AVE sudario se sa vozom prevoznika „Irio“ (Iryo) koji je stajao na pruzi, navode izvori iz hitne službe 112.

Prema njihovim informacijama, dva vagona pala su niz nasip. Prvi nalazi upućuju na to da je voz AVE udario u zadnji dio voza „Irio“, zbog čega su dva vagona voza „Irio“ iskliznula iz šina.

Vlada Španije počela je otkazivati aktivnosti planirane za danas, a stranački kandidati otkazuju predizborne aktivnosti.

Andaluzija šalje vozila hitne pomoći i logističku podršku za pomoć stradalima u željezničkoj nesreći.Antonio Sanz, regionalni ministar zadužen za predsjedništvo, zdravstvo i hitne službe Andaluzije, objavio je na društvenoj mreži „Iks“ da su na mjesto željezničke nesreće upućena vozila hitne medicinske pomoći opremljena za intenzivno liječenje, te vozilo za logističku podršku Andaluzijske zdravstvene službe (SAS). Njihov zadatak je da pomognu u zbrinjavanju putnika koji su učestvovali u nesreći.