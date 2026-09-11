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Drama u Francuskoj: Voz iskočio iz šina, 20 ljudi povrijeđeno

Drama u Francuskoj: Voz iskočio iz šina, 20 ljudi povrijeđeno

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Najmanje 20 ljudi povrijeđeno je prilikom iskakanja voza iz šina u blizini grada Kleona u Normandiji, saopštio je francuski ministar saobraćaja Filip Tabaro.

Voz iskočio iz šina u Francuskoj Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tabaro je naveo da se jedan vagon prevrnuo, a da su još četiri vagona iskočila iz šina.

On je u objavi na "Iksu" naveo da je u vozu bilo 180 putnika i da je iskočio iz šina na liniji između Ruana i Kana na sjeveru Francuske.

Prema prvim izvještajima policije i medija, voz je prije iskakanja iz kolosjeka udario u neidentifikovani predmet na pruzi. 

(Srna)

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Francuska voz nesreća

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