Vrata brzog voza u Njemačkoj se otvorila pri brzini od 200 km/h: Pokrenuta velika potraga

Vrata njemačkog brzog voza sa 238 putnika otvorila su se pri brzini od oko 200 km/h. Voz je zaustavljen, a velika potraga nije pronašla nikoga na pruzi.

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Vrata na nemačkom brzom vozu koji je prevozio 238 putnika otvorila su se dok se voz kretao brzinom od oko 200 kilometara na čas, što je izazvalo hitnu operaciju, saopšteno je iz policije.

Mašinovođa je odmah zaustavio voz sinoć na liniji Minhen-Dortmund, blizu ulaza u tunel u Karlštatu, u južnoj pokrajini Bavarskoj i niko nije povrijeđen.

Željeznički operater "Dojče ban" saopštio je danas da nije bilo tehničkog kvara na vozu, dok je savezna policija pokrenula istragu o tome kako su vrata otvorena.

"Vrata na brzim ICE vozovima se ne otvaraju jednostavno dok se voz kreće", rekla je neimenovani portparol kompanije, dodajući da će uzrok sada utvrditi istraga.

"Dojče ban" je odbio da komentariše da li je neko u vozu mogao namjerno da otvori vrata.

Pošto vlasti u početku nisu mogle da isključe mogućnost da je neko pao iz voza, savezna i pokrajinska policija, vatrogasci i spasilačke službe pokrenuli su opsežnu pretragu pruge.

U operaciji, koju je komplikovao mrak i neravan teren, angažovani su dronovi, timovi sa psima, helikopter i oprema za termovizijsko snimanje. Niko nije pronađen.

Putnici su kasnije mogli da napuste voz u Loru na Majni, gdje su ih savezni policajci saslušali i evidentirali njihov identitet.