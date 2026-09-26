Vozovi sve važniji u Evropi: Željeznicom se putuje više nego prije pandemije

Željeznički saobraćaj u EU nastavio je da raste tokom 2024. godine. Njemačka i Francuska imale su najveći obim, dok se po broju putovanja po stanovniku izdvajaju Luksemburg, Austrija i Danska.

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Željeznički saobraćaj u Evropi nastavlja da raste, pokazuju podaci Eurostata objavljeni u okviru Evropske nedjelje mobilnosti. Tokom 2024. godine željeznicom je u Evropskoj uniji ostvareno 443 milijarde putničkih kilometara, što je 5,8 odsto više nego godinu ranije. U odnosu na 2019. godinu, posljednju prije pandemije, obim je bio veći za 10,7 odsto.

To je ujedno najviši nivo željezničkog putničkog saobraćaja zabilježen od početka Eurostatovog prikupljanja ovih podataka za glavne željezničke prevoznike 2004. godine.

Njemačka i Francuska prednjače

Kada se posmatra ukupan obim željezničkog putničkog saobraćaja, Njemačka i Francuska bile su na vrhu u 2024. godini, sa 109,1, odnosno 107,3 milijarde putničkih kilometara. Slijedi Italija sa 55,9 milijardi.

Međutim, slika je drugačija kada se broj putovanja posmatra u odnosu na broj stanovnika.

Najveći broj putovanja vozom po stanovniku zabilježen je u Luksemburgu, gdje je prosjek iznosio 46,2 putovanja po stanovniku. Slijede Austrija sa 35,6 i Danska sa 35,2 putovanja.

Eurostat navodi da je tokom 2024. u EU ostvareno ukupno 8,7 milijardi putovanja vozom.

Željeznica sve značajnija alternativa

Rast željezničkog saobraćaja posebno je vidljiv kada se podaci uporede sa periodom prije pandemije. Nakon velikog pada 2020. godine, broj putničkih kilometara kontinuirano je rastao, da bi 2024. dostigao novi maksimum.

Automobil je i dalje dominantan oblik putničkog prevoza u Evropskoj uniji, ali željeznica zauzima značajno mjesto u ukupnom sistemu mobilnosti. Prema Eurostatu, željeznički saobraćaj imao je posebno veliki udio u ukupnim putničkim kilometrima u Nizozemskoj, Austriji i Francuskoj.

Veći značaj željeznice može biti važan i za turizam. Dobre željezničke veze omogućavaju putnicima da do destinacija stignu bez automobila, ali i da tokom jednog putovanja jednostavnije povežu više gradova i turističkih centara.

Za destinacije to može značiti manje automobila na putevima i manji pritisak na saobraćajnu infrastrukturu, naročito tokom turističke sezone.

Ipak, podaci Eurostata ne ukazuju na to da Evropa napušta automobile. Riječ je prije o postepenom povećanju značaja različitih oblika prevoza, pri čemu željeznica zauzima sve važnije mjesto u evropskom sistemu mobilnosti.

Eurostat istovremeno napominje da se podaci o putničkim kilometrima za međunarodna putovanja odnose samo na dio puta koji je pređen unutar teritorije zemlje koja prijavljuje podatke. Podaci za Belgiju nisu uključeni u zbirne vrijednosti EU zbog povjerljivosti.

(EUpravozato)