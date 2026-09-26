Teško povrijeđen policajac u Širokom Brijegu: U toku potraga za napadačem

Policijski službenik PU Široki Brijeg teško je povrijeđen u jutarnjem napadu, a policija intenzivno traga za počiniocem.

Izvor: MUP TK

Policijski službenik Policijske uprave Široki Brijeg A. V. teško je povrijeđen u napadu koji se dogodio u subotu ujutro u Širokom Brijegu, piše Bljesak.

Napad se dogodio oko 6 časova, a povrijeđenom policajcu medicinska pomoć pruža se u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.

Policijski službenici, pod nadzorom Županijskog tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona, obavljaju uviđaj i preduzimaju druge istražne radnje kako bi bile utvrđene sve okolnosti napada i pronađen počinilac.

Rasvjetljavanje krivičnog djela i pronalazak napadača trenutno su prioritet policije, a u potragu i druge aktivnosti uključeni su svi raspoloživi kapaciteti.