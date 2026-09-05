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Tragedija u Hercegovini: Tijelo muškarca izvučeno iz čatrnje

Tragedija u Hercegovini: Tijelo muškarca izvučeno iz čatrnje

Autor Dragana Božić Izvor Avaz.ba
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Pripadnici GSS-a Široki Brijeg i Profesionalne vatrogasne jedinice Široki Brijeg izvukli su tijelo muškarca iz čatrnje na području Crnča, a identifikovan je kao M. C. (65).

Tijelo muškarca izvučeno iz čatrnje Izvor: FENA

"Akcija izvlačenja završena je u 16:50", saopšteno je iz GSS-a Široki Brijeg.

Dodaju da su uz pomoć tehničke opreme pripadnici spasilačkih i vatrogasnih službi izvukli iz čatrnje tijelo muškarca inicijala M. C., rođenog 1961. godine,  objavio je Avaz.

Za sada nisu objavljene informacije o okolnostima pod kojima je muškarac stradao, niti je poznato kako je došlo do njegovog pronalaska u čatrnji.

(Mondo)

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Široki Brijeg GSS tijelo

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