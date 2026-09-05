Tragedija u Hercegovini: Tijelo muškarca izvučeno iz čatrnje

Pripadnici GSS-a Široki Brijeg i Profesionalne vatrogasne jedinice Široki Brijeg izvukli su tijelo muškarca iz čatrnje na području Crnča, a identifikovan je kao M. C. (65).
"Akcija izvlačenja završena je u 16:50", saopšteno je iz GSS-a Široki Brijeg.
Dodaju da su uz pomoć tehničke opreme pripadnici spasilačkih i vatrogasnih službi izvukli iz čatrnje tijelo muškarca inicijala M. C., rođenog 1961. godine, objavio je Avaz.
Za sada nisu objavljene informacije o okolnostima pod kojima je muškarac stradao, niti je poznato kako je došlo do njegovog pronalaska u čatrnji.
(Mondo)