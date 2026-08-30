Horor u Crnoj Gori: Usmrtio dijete (1) kolima, pa pokušao prevariti policiju i ljekare

Beranac A.I. (22) uhapšen je zbog sumnje da je automobilom usmrtio svoje jednogodišnje dijete, a potom pokušao da prevari policiju tvrdeći da je beba poginula pri padu sa krova.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Beranska policija uhapsila je A.I. (22) iz tog grada, zbog sumnje da je vozilom usmrtio svoje jednogodišnje dijete, kao i da je policajcima dao netačne navode o okolnostima i načinu nastanka ovog događaja, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

Kako se navodi u saopštenju, dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Berane je juče oko 16 časova obaviještena od strane medicinskog osoblja Urgentnog centra Kliničko-bolničkog centra Berane da je u ovu zdravstvenu ustanovu dovezeno dijete koje je, prema tada dostupnim informacijama, stradalo usljed zadobijenih povreda od pada sa objekta.

"U ovu zdravstvenu ustanovu odmah su upućeni policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane, koji su utvrdili identitet djeteta, starog godinu dana, iz Berana, i od njegovog oca A.I. (22) prikupili inicijalna obavještenja. A.I. je tom prilikom saopštio da je dijete stradalo, navodno usljed pada sa krova jednog pomoćnog montažnog objekta. O događaju su odmah obaviješteni državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju i Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, po čijim su nalozima i u koordinaciji policijski službenici preduzimali dalje mjere i radnje i izvršili uviđaj na licu mjesta", ističe se u saopštenju.

Tijelo stradalog djeteta, dodaju iz UP, transportovano je u Klinički centar Crne Gore, radi obdukcije, po nalogu nadležnog državnog tužioca.

"Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane su tokom noći i danas preduzimali intenzivne mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti događaja, te su tokom sprovedene kriminalističke obrade i detaljnog pregleda lica mjesta posumnjali u tačnost navoda o načinu nastanka povreda smrtno stradalog djeteta koje je opisao njegov otac", navodi se u saopštenju.

Kako dodaju iz policije, sprovedenom kriminalističkom obradom te prikupljenim obavještenjima je utvrđeno da je otac djeteta - A.I., kako se sumnja, dok je putničkim motornim vozilom izlazio unazad iz garaže, ostvario kontakt vozilom sa djetetom, usljed čega je dijete stradalo.

"Mjesto nesreće je kriminalistički i tehnički obrađeno, dok je predmetno vozilo privremeno oduzeto radi sprovođenja odgovarajućih vještačenja. Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, A.I. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja", piše u saopštenju UP.

(Vijesti/MONDO)