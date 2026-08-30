logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Horor u Crnoj Gori: Usmrtio dijete (1) kolima, pa pokušao prevariti policiju i ljekare

Horor u Crnoj Gori: Usmrtio dijete (1) kolima, pa pokušao prevariti policiju i ljekare

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Beranac A.I. (22) uhapšen je zbog sumnje da je automobilom usmrtio svoje jednogodišnje dijete, a potom pokušao da prevari policiju tvrdeći da je beba poginula pri padu sa krova.

Beranac usmrtio dijeze kolima, pa pokušao prevariti policiju Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Beranska policija uhapsila je A.I. (22) iz tog grada, zbog sumnje da je vozilom usmrtio svoje jednogodišnje dijete, kao i da je policajcima dao netačne navode o okolnostima i načinu nastanka ovog događaja, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

Kako se navodi u saopštenju, dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Berane je juče oko 16 časova obaviještena od strane medicinskog osoblja Urgentnog centra Kliničko-bolničkog centra Berane da je u ovu zdravstvenu ustanovu dovezeno dijete koje je, prema tada dostupnim informacijama, stradalo usljed zadobijenih povreda od pada sa objekta.

"U ovu zdravstvenu ustanovu odmah su upućeni policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane, koji su utvrdili identitet djeteta, starog godinu dana, iz Berana, i od njegovog oca A.I. (22) prikupili inicijalna obavještenja. A.I. je tom prilikom saopštio da je dijete stradalo, navodno usljed pada sa krova jednog pomoćnog montažnog objekta. O događaju su odmah obaviješteni državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju i Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, po čijim su nalozima i u koordinaciji policijski službenici preduzimali dalje mjere i radnje i izvršili uviđaj na licu mjesta", ističe se u saopštenju.

Tijelo stradalog djeteta, dodaju iz UP, transportovano je u Klinički centar Crne Gore, radi obdukcije, po nalogu nadležnog državnog tužioca.

"Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane su tokom noći i danas preduzimali intenzivne mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti događaja, te su tokom sprovedene kriminalističke obrade i detaljnog pregleda lica mjesta posumnjali u tačnost navoda o načinu nastanka povreda smrtno stradalog djeteta koje je opisao njegov otac", navodi se u saopštenju.

Kako dodaju iz policije, sprovedenom kriminalističkom obradom te prikupljenim obavještenjima je utvrđeno da je otac djeteta - A.I., kako se sumnja, dok je putničkim motornim vozilom izlazio unazad iz garaže, ostvario kontakt vozilom sa djetetom, usljed čega je dijete stradalo.

"Mjesto nesreće je kriminalistički i tehnički obrađeno, dok je predmetno vozilo privremeno oduzeto radi sprovođenja odgovarajućih vještačenja. Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, A.I. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja", piše u saopštenju UP.

(Vijesti/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ