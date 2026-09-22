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Zbog četiri zaostale plate: Sindikalni odbor zeničkog rudnika danas počinje štrajk glađu

Zbog četiri zaostale plate: Sindikalni odbor zeničkog rudnika danas počinje štrajk glađu

Autor Dušan Volaš
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Članovi Sindikalnog odbora Rudnika mrkog uglja Zenica danas stupaju u štrajk glađu nakon bezuspješnih nastojanja da se rudarima osigura isplata zarađenih plata.

Sindikalni odbor zeničkog rudnika danas počinje štrajk glađu Izvor: Shutterstock

Štrajk počinje u 15.00 časova u Domu rudara, a Sindikalni odbor najavio je da će uputiti poziv i ostalim radnicima da im se pridruže.

Zaposleni u rudniku, koji je u procesu gašenja, nalaze se u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji nakon kašnjenja plata za maj, jun, jul i avgust.

Isplata je najavljena iz kredita Svjetske banke namijenjenog za zatvaranje rudnika, ali sredstva još nisu operativna, prenosi "Dnevni avaz".

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Tagovi

rudari Zenica štrajk

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