Sastanak rudara u Vladi FBiH bez rezultata: Najavljen novi protest

Sastanak predstavnika Vlade Federacije BiH i delegacije rudara koji danas protestuju ispred zgrade federalne Vlade, okončan je bez konkretnog rezultata, a novi protest najavljen je za 16. septembar.

Izvor: Avaz.ba

Sastanak, kojem je prisustvovao i resorni ministar Vedran Lakić, nije rezultirao dogovorom jer, kako je rečeno, "Vlada FBiH nema para za njih, te čeka da kredit MMF-a bude operativan".

Nezadovoljni zenički rudari su, nakon niza neispunjenih obećanja, danas održali protest ispred zgrade Vlade FBiH.

Okupljeni su uzvikivali "lopovi, lopovi", a nakon nekog vremena uslijedio je i poziv vlasti na sastanak u zgradu Vlade FBiH.

Jedan od okupljenih rudara Asim Čajlaković rekao je novinarima da nije primio tri plate i da samo on zna kako mu je.

Nakon sedam noći i osam dana provedenih u jami Raspotočje, dio komorata je 11. avgusta prekinuo proteste, nakon što su im obećane majske i junske plate.

Federalni mediji su prenijeli da je jedina novost od tada da im se danas duguje i plata za juli, a zaradili su i avgustovsku.

(Srna/Mondo)